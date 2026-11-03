Seguridad Pública descarta evacuación en la FGR de Durango tras hallazgo de ponchallantas

El hallazgo de artefactos ponchallantas en la salida carretera a Parral dejó daños en tres vehículos particulares y una unidad oficial, sin que se registrara una evacuación en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ni una amenaza de ataque, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El titular de la dependencia, Oscar Galván Villarreal, explicó que elementos de corporaciones federales y estatales acudieron al lugar para retirar los objetos y asegurar el perímetro, luego de recibir los reportes sobre su presencia en la vialidad.

El funcionario descartó que, hasta el momento, exista información para relacionar el hecho con alguna detención u operativo previo , así como para atribuirlo a un grupo delictivo. Indicó que las investigaciones continúan para establecer el origen de los artefactos, los cuales terminaron dañando unas cuatro unidades motrices.

Añadió que se mantiene reforzada la vigilancia en las rutas de acceso a la capital, con el propósito de prevenir nuevos incidentes.