Durango

FGR

Seguridad Pública descarta evacuación en la FGR de Durango tras hallazgo de ponchallantas

Aseguran que se mantiene reforzada la vigilancia en las rutas de acceso a la capital.

Seguridad Pública descarta evacuación en la FGR de Durango tras hallazgo de ponchallantas

Seguridad Pública descarta evacuación en la FGR de Durango tras hallazgo de ponchallantas

JUAN M. CÁRDENAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El hallazgo de artefactos ponchallantas en la salida carretera a Parral dejó daños en tres vehículos particulares y una unidad oficial, sin que se registrara una evacuación en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ni una amenaza de ataque, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El titular de la dependencia, Oscar Galván Villarreal, explicó que elementos de corporaciones federales y estatales acudieron al lugar para retirar los objetos y asegurar el perímetro, luego de recibir los reportes sobre su presencia en la vialidad.

El funcionario descartó que, hasta el momento, exista información para relacionar el hecho con alguna detención u operativo previo, así como para atribuirlo a un grupo delictivo. Indicó que las investigaciones continúan para establecer el origen de los artefactos, los cuales terminaron dañando unas cuatro unidades motrices.

Añadió que se mantiene reforzada la vigilancia en las rutas de acceso a la capital, con el propósito de prevenir nuevos incidentes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: FGR ponchallantas DURANGO hallazgo, Seguridad, evacuación, Pública

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas