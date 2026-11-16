Concacaf Nations League: ¿A qué hora y por dónde ver la vuelta de cuartos de final entre México y Jamaica?

Con la derrota todavía fresca en Kingston, la Selección Mexicana enfrentará este martes a Jamaica en Monterrey con la obligación de remontar para seguir con vida en la Concacaf Nations League. El encuentro de vuelta de los cuartos de final también representa una prueba crucial para Rafael Márquez, quien continúa en busca de su primer triunfo al frente del representativo nacional tras una racha de cinco partidos sin victoria.

Un proyecto que aún no despega

El panorama pudo ser mucho más adverso para el Tricolor. En la ida, los Reggae Boyz tomaron ventaja con un autogol de Jesús Gallardo y después ampliaron la diferencia mediante Renaldo Cephas y Richard King, hasta colocarse 3-0 ante un conjunto mexicano superado en varios lapsos del encuentro.

Sin embargo, cuando daba la impresión de estar encaminado a una de sus derrotas más severas ante el conjunto caribeño en años recientes, México reaccionó. Gilberto Mora marcó desde fuera del área y Julián Quiñones convirtió un penal para reducir la desventaja a un solo gol y mantener abierta una serie que parecía prácticamente sentenciada.

Posible XI titular

La remontada parcial también colocó bajo los reflectores a Mora, quien volvió a responder en un escenario de máxima presión y se perfila como una de las piezas a seguir para la vuelta. Junto a Santiago Giménez, Quiñones y Roberto Alvarado, el juvenil podría encabezar el intento mexicano por revertir el marcador global frente a un rival que ha mostrado velocidad y contundencia al contragolpe.

La probable alineación de México apunta a Raúl Rangel en la portería, Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa, Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora en el mediocampo, con Alvarado, Quiñones y Giménez en ataque. Jamaica mantendría una base similar a la utilizada en Kingston, encabezada por Jahmali Waite, Richard King, Karoy Anderson, Renaldo Cephas y Javon East.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

Más allá del boleto al Final Four, el compromiso pone a prueba el proyecto encabezado por Márquez. México necesita ofrecer una respuesta futbolística y anímica después de una etapa marcada por resultados adversos. Con la serie 3-2 en contra y el respaldo de su afición en Monterrey, el Tricolor llega a una noche en la que una victoria significaría mucho más que avanzar de ronda: representaría el primer gran impulso de una gestión que aún busca despegar.