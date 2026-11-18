La primera convocatoria de Armando León con la Selección Mexicana podría haber quedado únicamente como una experiencia de observación. El delantero del NK Osijek de Croacia fue una de las principales novedades en la lista de Rafael Márquez para la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

No contó con minutos

El atacante de 26 años arribó al llamado nacional con cinco goles en 13 encuentros con el conjunto croata, números que habían despertado interés dentro del seguimiento realizado por el cuerpo técnico.

Sin embargo, León no logró disputar un solo minuto. El mexicano fue enviado a la tribuna tanto en el encuentro de ida en Kingston como en la vuelta celebrada en Monterrey, sin aparecer siquiera entre las opciones del banquillo.

¿Por qué no jugó Armando León?

La explicación surgió durante la transmisión de TUDN, donde Gibrán Araige y Mauricio Ymay revelaron que el delantero no terminó de convencer al cuerpo técnico durante los entrenamientos realizados en la concentración.

De acuerdo con la información compartida por ambos reporteros, el nivel mostrado por León habría quedado por debajo del esperado frente al resto de los futbolistas convocados, situación que terminó por marginarlo de cualquier posibilidad de debutar con el representativo nacional.

Tras concluir la concentración, imágenes difundidas en redes sociales mostraron al atacante abandonando las instalaciones con sus pertenencias después de una Fecha FIFA en la que no fue considerado para ninguno de los dos compromisos. Con ese panorama, su regreso a futuras convocatorias luce hoy como una posibilidad remota.