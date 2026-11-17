Antonio Mohamed volvió a colocarse en el centro de la conversación sobre el futuro de la Selección Mexicana luego de que el periodista Pepe Hanan asegurara que el estratega argentino es el principal candidato para asumir el proyecto nacional en caso de que la Federación Mexicana de Futbol decida poner fin de manera anticipada al ciclo encabezado por Rafael Márquez.

Hanan señaló que la alternativa considerada contemplaría un interinato de Andrés Lillini antes de una eventual llegada del 'Turco'. El argentino forma parte de la estructura de selecciones nacionales y se desempeña como director de las categorías menores de la FMF, una posición que le permitiría asumir temporalmente el control del combinado nacional mientras se define un proyecto de largo alcance.

Mohamed regresa a la conversación

La posibilidad surge en un momento de incertidumbre para el representativo nacional. El proceso encabezado por Márquez no ha conseguido disipar las dudas que acompañan al equipo desde el Mundial de 2026 y la discusión sobre el rumbo deportivo del Tricolor permanece abierta.

En ese contexto aparece nuevamente el nombre de Mohamed, quien no es ajeno a las conversaciones alrededor de la Selección Mexicana. El técnico campeón con Tijuana, América, Monterrey y Toluca ha sido mencionado en distintas ocasiones como una posibilidad para dirigir al Tricolor sin que alguna de esas gestiones llegara a concretarse. Su historial de títulos y conocimiento de la Liga MX suelen colocarlo entre los candidatos recurrentes cuando surge algún debate sobre el banquillo nacional.

Cortaría el proceso del Kaiser

La eventual designación del 'Turco' también representaría un giro importante respecto al plan original de la Federación. Tras concluir su etapa como asistente de Javier Aguirre, Márquez fue proyectado como una de las figuras destinadas a encabezar el siguiente ciclo mundialista gracias a su experiencia con el Barcelona Atlètic, selecciones juveniles y el propio combinado nacional. La apuesta apuntaba a construir una base de continuidad rumbo a 2030.

Por ahora, el escenario permanece en el terreno de la especulación. No existe anuncio oficial sobre la salida de Márquez ni sobre la llegada de Mohamed, pero la posibilidad ha reactivado el debate sobre el futuro inmediato de la Selección Mexicana, con Andrés Lillini como opción interina y el 'Turco' como el nombre que más fuerza ha tomado para asumir el proyecto nacional.