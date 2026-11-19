El ex tesorero municipal de Gómez Palacio, Antonio Favela Velázquez, fue condenado a un año, 11 meses y 29 días de prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades , relacionado con un pago ilegal realizado durante la Administración 2019-2022.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que la sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado e incluye una multa de 13 mil 759 pesos, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante tres años. También se cubrieron 174 mil 690 pesos por concepto de reparación del daño en favor del Ayuntamiento de Gómez Palacio.

Favela Velázquez fue detenido en mayo de este año en Torreón, Coahuila, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades y el Mando Especial de La Laguna, tras las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos municipales.