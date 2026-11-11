SEP: ¿Cuándo es el último día de clases de diciembre de 2026 en preescolar, primaria y secundaria?

Una de las fechas más esperadas para los estudiantes son la vacaciones y si le agregan el factor de navidad y el fin de año cobran más relevancia los días días de descanso para los más jovenes. Esto dice el calendario de la Secretaría de Eduación Pública (SEP).

Los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), son los que tienen más días de descanso al año, desde los días feriados oficiales y conmemoraciones, además de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) destinados lo últimos viernes de cada mes para juntas de formación del profesorado.

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¿Cuándo inician las vacaciones para los estudiantes de educación básica?

De acuerdo con el calendario anual publicado por la SEP al inicio del ciclo escolar, para este 2026 se tiene programado que los estudiantes tendrán 19 días consecutivos sin clases con motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

El descanso oficial de diciembre iniciará el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirá el martes 5 de enero de 2027. Por lo que durante estas fechas quedarán suspendidas las académicas habituales, lo que permitirá que los estudiantes tengan un periodo de descanso antes de continuar con el presente ciclo escolar.

Pero eso no es todo, ya que se le añade que aunque el martes 5 de enero es último día del período vacacional, el miércoles 6 de enero tampoco habrá clases, esto porque el calendario contempla una suspensión de labores docentes que coincidirá con la celebración del Día de Reyes, por lo que el regreso a clases se dará oficialmente el 7 de enero de 2027.

Todavía ni es diciembre pero te decimos los primeros "puentes" en 2027

Por si fuera poco, a menos de un menos del retorno de los menores a sus labores educativas, enero tendrá una fecha destinada a actividades exclusivas para el personal docente, si, el CTE, que se llevará acabo el viernes 29 de enero de 2027.

Pero ese será el primer "mega puente" del año porque coincide que el lunes 1 de febrero, es la conmemoración de la Constitución Mexicana, cuya aniversario se celebra el 5 de febrero. Por lo que muchos padres de familia y tutores tenddrán también la oportunidad de tener un periodo algo extenso para convivir y festejar estos días con los estudianetes más jovenes.