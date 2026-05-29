SEP: ¿Habrá clase el lunes 1 de junio?, Esto dice el Calendario Escolar

Los padres de familia entran en conflicto y surgen nuevas dudas sobre una posible suspensión de clases para el próximo 1 de junio para nivel básico; esto dice la SEP en el calendario oficial.

Se difunden en medios de comunicación las posibles protestas y paros convocados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); es por eso que los padres angustiados comenzaron a investigar para confirmar si esto era cierto.

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¿Hay clases el día 1 de junio de 2026?

La SEP no ha informado nada oficial sobre un posible descanso; entonces las clases sí se deberán realizar de manera normal, a menos de que las autoridades estatales y escuelas específicas anuncien cambios de situaciones, ya sean movilizaciones sindicales o acuerdos internos en la entidad.

En el calendario oficial de la SEP, no se marca como día feriado el día 1 de junio, suspensión o junta del Consejo Técnico Escolar; hasta el momento, las actividades académicas continúan.

En algunas entidades donde la movilización sindical es activa, podrán registrar afectaciones especiales dependiendo de la participación de los docentes en las marchas y protestas.

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¿Por qué motivo surgieron las dudas de la suspensión de clases?

La incertidumbre inició desde que la CNTE anunció movilizaciones y posibles marchas en distintos estados de la República, por lo que el anuncio provocó confusión entre los padres de familia.

En algunos casos se difundió en las redes sociales que la SEP ya había confirmado la suspensión de clases, pero hasta el momento no existe un comunicado oficial de su parte.

Hasta el día de hoy, el calendario escolar del ciclo 2025-2026 continúa con la terminación de ciclo programada para el mes de julio; mientras tanto, las actividades académicas continúan de manera normal e invito a los padres de familia a informarse en los canales oficiales de la SEP y hacer caso omiso de la divulgación de comunicados que no estén respaldados por la SEP.