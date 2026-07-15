¿Será Argentina? El misterioso tuit de 2021 que predijo quién ganará la Copa Mundial 2026

Una publicación realizada en redes sociales hace cinco años se volvió viral en plena recta final del Mundial 2026, luego de que aparentemente anticipara a los equipos que disputarían el partido por el campeonato.

El mensaje fue publicado el 11 de julio de 2021 por la cuenta de X identificada como @actuallyimthe y asegura que Argentina vencerá a España por marcador de 3-2 en la final del Mundial 2026.

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¿Qué dice el misterioso tuit?

La publicación señala:

“Argentina acaba de vencer a España 3-2 en la final del Mundial 2026”.

Durante años, el mensaje permaneció como una predicción más entre las miles que circulan en redes sociales. Sin embargo, volvió a cobrar fuerza después de que España consiguiera avanzar a la final del torneo.

La coincidencia provocó que usuarios comenzaran a bromear con la posibilidad de que el autor del mensaje sea un “viajero en el tiempo”.

¿Qué tendría que ocurrir para que se cumpla?

La primera parte de la predicción ya se cumplió: Argentina logró vencer a Inglaterra en la semifinal y aseguró su lugar en la final del Mundial 2026.

Ahora, la Albiceleste se enfrentará a España en el partido por el título programado para el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

Para que el tuit se cumpla por completo, todavía tendría que darse el resultado exacto señalado en el mensaje: una victoria argentina por 3-2.

Redes sociales reaccionan a la coincidencia

La publicación acumuló miles de reacciones, comentarios y republicaciones conforme avanzó el torneo. Algunos usuarios la consideran una sorprendente predicción, mientras otros señalan que simplemente se trata de una coincidencia entre los múltiples pronósticos publicados cada año.

También existe la posibilidad de que el usuario haya realizado numerosas predicciones y únicamente se haya viralizado aquella que todavía tiene posibilidades de cumplirse.

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¿Quién publicó el mensaje?

Hasta el momento no se conoce públicamente la identidad de la persona detrás de la cuenta. El perfil no ofrece datos suficientes para identificar a su propietario.

Por ahora, el tuit permanece como una curiosidad viral. Su aparente predicción está más cerca de cumplirse, ya que Argentina disputará la final ante España y solo falta que se confirme el marcador exacto de 3-2.