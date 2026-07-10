Sheinbaum ya está en Durango capital; acude a evento donde no estuvo el Gobernador

Como El Siglo de Durango le informó en días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum realizará una gira de trabajo en la entidad duranguense, principalmente para revisar los avances de la Presa Tunal II.

Aunque se esperaba que llegara durante la mañana del sábado 11 de julio, la mandataria federal arribó a la capital la tarde de este viernes, presentándose en un encuentro con promotores de programas del Bienestar y funcionarios federales.

Dicho evento, llamado "Gobernando desde el Territorio", tuvo la presencia de los servidores de la nación de los 39 municipios de Durango, quienes estuvieron dialogando sobre fortalecer los mecanismos de atención directa y coordinación de programas sociales para la población.

Sin embargo, esta visita estuvo marcada por un momento que llamó la atención, pues en redes sociales comenzó a circular un video del momento en que llega al recinto, saluda a todos los presentes, pero no se cuenta con la asistencia del Gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal.

La situación fue comparada con eventos en otros estados, en donde han estado presentes los Gobernadores Indira Vizcaíno de Colima, Alfredo Ramírez de Michoacán, y Rocío Nahle de Veracruz, todos de Morena, según informa el periódico Reforma.

¿Cuáles son las actividades de la presidenta en Durango?

Según la información que trascendió, Sheinbaum Pardo estará realizando la supervisión en la Presa Tunal II y otras obras hidráulicas que se están llevando a cabo en la capital duranguense.

Después viajará al municipio de Gómez Palacio para encabezar la entrega del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Hasta el momento no hay ninguna publicación en los perfiles de la presidenta o de Villegas Villarreal sobre esto.