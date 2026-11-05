¡Sibirikipau!, Chicos de Barrio llenarán de cumbia a Durango e invitan a un concierto GRATUITO

Una de las agrupaciones más icónicas de la cumbia lagunera visitará Durango para poner a bailar al público con su ritmo inigualable, en un evento que será totalmente gratuito.

La reconocida agrupación originaria de Torreón, Coahuila, liderada por Dimas Maciel, fue invitada para ponerle sabor al festejo por el séptimo aniversario al aire de una estación de radio local. Con más de 30 años de éxitos musicales, Chicos de Barrio ha logrado sonar en todo tipo de fiestas y bailes, cruzando fronteras y haciendo de su música un lenguaje universal.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO DE CHICOS DE BARRIO EN DURANGO?

Éxitos como "El baile del gavilán", "Mucha lucha", "El correcaminos", "Rica y apretadita" y "Yo te invito a bailar" sonarán en la plancha de la Plaza IV Centenario.

El evento se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre a partir de las 17:00 horas, momento en que el escenario montado en esta céntrica plaza comenzará a vibrar con el ritmo tropical. La hora exacta de la presentación estelar de Chicos de Barrio aún se desconoce, ya que se contará con la participación de varias agrupaciones invitadas.

¿SE NECESITA BOLETO PARA ASISTIR AL CONCIERTO?

La estación radiofónica ha informado que no será necesario presentar boletos, ya que el evento es 100 % gratuito. Además, se destacó que la celebración se desarrollará en un ambiente totalmente familiar y sin venta de bebidas alcohólicas.

¿QUIÉNES SON LOS CHICOS DE BARRIO?

Es una agrupación mexicana originaria de la Comarca Lagunera fundada en 1995 por Dimas Maciel. Chicos de Barrio logró revolucionar el género tropical al mezclar la cumbia tradicional con ritmos de hip-hop, vallenato, pop y música urbana.

Su estilo visual va en sintonía con su propuesta musical: alegre y lleno de colores vivos. Cabe destacar que la agrupación fue galardonada en 2010 en los Latin Music Awards dentro de la categoría de Mejor Tropical.

CARTELERA DE ARTISTAS INVITADOS

Al respecto, se sabe que son por lo menos 10 agrupaciones las que se estarán presentando: