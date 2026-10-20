Siete empresas denuncian robo de vehículos tras protesta de la Normal Aguilera

Al menos siete reportes relacionados con el robo o retención de vehículos fueron recibidos durante el lunes 19 de octubre en la Fiscalía General del Estado de Durango, luego de las manifestaciones realizadas por estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, en el municipio de Canatlán, donde conductores y repartidores denunciaron que les quitaron sus unidades, algunas de las cuales fueron ingresadas a las instalaciones del plantel educativo.

El primer reporte se registró aproximadamente a las 08:45 horas, cuando una trabajadora de la empresa Ricolino denunció que le habían quitado una unidad de reparto identificada con logotipos de Paleta Payaso, misma que fue introducida a la escuela.

Posteriormente, a las 11:00 horas, un representante de la panadería La Sureña informó que uno de sus repartidores había sido obligado a descender del vehículo, mientras que quienes se lo quitaron le mencionaron que posiblemente se lo devolverían dentro de tres días.

Para las 12:00 horas se recibió otro reporte en el que se denunciaba la retención de dos vehículos más, cuyos conductores señalaron que las unidades habían sido ingresadas al interior de la Normal Rural. Apenas cuatro minutos después, una mujer solicitó ayuda al señalar que estudiantes le habían quitado a su hijo una camioneta de trabajo perteneciente a la empresa Nestlé, además de que presuntamente no le permitían retirarse del lugar, en las inmediaciones de la caseta de Garabitos, en la Súper carrtera Durango-Mazatlán.

La situación continuó a las 12:30 horas, cuando otro trabajador denunció que los manifestantes le habían quitado un automóvil de la marca Nissan, línea March, de color blanco, identificado con logotipos de Ley Mayoreo. Según su declaración, el vehículo también fue llevado al interior de las instalaciones educativas, sin que se le informara cuándo podría recuperarlo.

Más tarde, aproximadamente a las 13:30 horas, una conductora reportó que al pasar frente a la Escuela Normal Rural, varios estudiantes le marcaron el alto y le indicaron que ingresara su automóvil al estacionamiento del plantel y posteriormente se retirara. La unidad corresponde uno de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2026, de color blanco, con logotipos de Autopartes Gonher.

El último reporte fue recibido a las 18:30 horas, aunque los hechos habrían ocurrido desde las 08:00 de la mañana. En este caso, un representante denunció que estudiantes de Aguilera habían retenido un camión de la marca Hino, de color azul, perteneciente a la empresa Alimentos Benecid, cuando circulaba por las inmediaciones de la comunidad donde se encuentra el plantel.

Aunque se contabilizaron siete reportes durante la jornada, en uno de ellos se mencionó la retención de dos unidades, por lo que serían al menos ocho los vehículos involucrados.