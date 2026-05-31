Sin escuela y empleo, el 20% de los jóvenes

México se mantiene entre los países con más jóvenes fuera de la escuela y el empleo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pese a la expansión de becas y programas sociales desde 2019.

De acuerdo con las series comparables del organismo, la proporción de jóvenes fuera de la escuela y del empleo en México ha permanecido en niveles persistentemente altos, cercanos a 20% en mediciones recientes y con picos cercanos a 24% en algunos años previos a 2018.

Estas cifras casi duplican el promedio de la OCDE, que ronda 12%, lo que coloca al país de forma recurrente entre los de mayor incidencia en este fenómeno estructural.

Las gráficas comparativas de la OCDE muestran que, al ordenar los países por la tasa de jóvenes fuera del sistema educativo y del empleo, México se ubica de manera constante en el grupo más alto del indicador, apareciendo en distintos cortes junto con economías como Turquía, Italia y Grecia entre los niveles más elevados. En algunos ejercicios comparativos recientes, incluso se ubica en posiciones cercanas al segundo lugar, con niveles alrededor de 18.1%, dependiendo del conjunto de países analizado.

Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se impulsó una expansión significativa de becas y apoyos económicos dirigidos a jóvenes para reducir el rezago educativo. Sin embargo, las comparaciones internacionales muestran que estas medidas no se han traducido en una reducción relevante del fenómeno.