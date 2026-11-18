Luego de la suspensión general de vuelos de llegada y salida que se registró hace unos días en Estados Unidos, y que afectó más de 190 vuelos de México, no se registraron afectaciones a pasajeros duranguenses durante las cinco horas que duró la interrupción, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Durango, Karina Morales.

Asimismo, expuso que este tipo de eventualidades dejan en evidencia la importancia de hacer reservaciones en agencias de viajes establecidas, al destacar que el valor agregado de estos servicios es el acompañamiento integral al viajero, el cual incluye apoyo en el proceso de check-in, verificación de itinerarios y alertas tempranas ante cualquier contingencia.

“Ahorita la recomendación es reservar más que nunca en una agencia de viajes, porque nuestro trabajo no solo termina en reservar tu boleto de avión, sino que te acompañamos en el proceso, apoyamos en el check-in, en ver si estás a tiempo, entonces esa es la forma más segura ahorita de poder viajar”, puntualizó.

Aeropuertos de EU normalizan operaciones

Adicionalmente, dio a conocer que las operaciones aéreas hacia Estados Unidos ya se encuentran funcionando al cien por ciento.

“Ya está trabajando al cien por ciento en su normalidad, la verdad es que no es conveniente tener tanto paro de aviones. Aquí en México tuvimos aproximadamente 193 vuelos en todo México que se vieron afectados. Gracias a Dios, no tuvimos registro de que duranguenses tuvieran afectación en esas cinco horas que se pararon todos los vuelos”, mencionó.

Como se informó en su momento, la administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.