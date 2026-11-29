La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) en Durango, Yolanda Pacheco, advirtió que el sector enfrenta falta de liquidez y dificultades para cumplir con compromisos como el aguinaldo, por lo que hay quienes recurrirán a créditos.

Y es que, aunque se tenía la esperanza de que durante el Buen Fin las ventas aumentaran, las cifras finales reflejaron que se mantuvieron normales, sin el repunte esperado.

“Porque en este tipo de promociones que cada año estamos promoviendo algunas empresas, sobre todo Gobierno Federal en este caso, pues las empresas ancla son las que se llevan las palmas. Los productos que ofrecen son enseres domésticos, entonces ponen plazos sin intereses y ese es el gancho”, refirió.

"Peor que en pandemia"

Asimismo, expuso que la situación económica en Durango se percibe peor que en la pandemia. “definitivamente algo está sucediendo. Efectivamente, la falta de liquidez no se ve, se respira, y bueno, lo estamos viendo definitivamente en los cierres de empresas importantes, sobre todo en el Centro Histórico, se incrementaron notablemente las rentas y pues llega un momento en que no logras ni siquiera tu punto de equilibrio, pues hay que cerrar de alguna manera, y muy desafortunado porque a final de cuentas quedan al margen nuestros colaboradores y nuestra obligación es seguir fortaleciendo las fuentes de empleo pero en algunas ocasiones ya es imposible”, lamentó.