Solicitan apoyo para cubrir gastos funerarios del joven que sufrió accidente en el Centro de Durango

Luego de que un joven motociclista perdiera la vida la madrugada del pasado viernes 16 de octubre, al ser impactado por un camión recolector de basura en la Zona Centro de la ciudad de Durango, sus vecinos y conocidos comenzaron con una campaña de apoyo para que su familia pueda cubrir los gastos funerarios.

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Hecho

El accidente se registró aproximadamente a las 05:15 horas del 16 de octubre, cuando un motociclista fue impactado por un camión recolector de basura en el cruce de las calles Laureano Roncal y 5 de Febrero.

Tras el fuerte impacto, el joven quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes al realizar la valoración inicial confirmaron que el joven motociclista ya no contaba con signos vitales.

Identificación

Familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía de Durango para realizar el procedimiento de identificación del cuerpo, confirmando así que Fernando Martín Rodríguez Carrasco, de 22 años de edad, era quien horas antes había perdido la vida cuando circulaba en motocicleta.

Solicitan apoyo para cubrir los gastos funerarios

A través de sus redes sociales, familiares y amigos de Fernando Martín comunicaron su fallecimiento y agradecieron las muestras de cariño que han recibido.

Por su parte, vecinos y conocidos comenzaron con una campaña de apoyo para la familia del joven , debido a la difícil situación económica que están enfrentando.

En las publicaciones comentan que quienes gusten apoyar a los familiares de Fernando Martín puden comunicarse con su papá, en el número 676 880 3273 .

También señalan que pueden acudir a su domicilio, que se ubica en la calle Juventino Rosas #116, colonia José Martí , en la ciudad de Durango.

Por pequeña que sea, tu aportación puede ser de gran ayuda para la familia del joven, a quien también conocían con el apodo de "Pipián".