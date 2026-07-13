Son 17 perros y gatos resguardados tras desalojo en el San José III; podrán ser adoptados

Al menos 17 mascotas, entre perros y gatos, fueron resguardadas en el Centro de Atención Animal (CAAN) tras el desalojo realizado en un predio federal invadido, se esperan que sean reclamados por sus propietarios.

Gilberto Calderón Barraza, subdirector del Hospital Municipal Veterinario del CAAN, aclaró que estos animales no serán sacrificados, ya que ese procedimiento solo se aplica en casos de animales agresivos, situación que, aseguró, se presenta en muy pocas ocasiones.

Sobre las condiciones en las que se encuentran las mascotas que fueron resguardadas, informó que, en general, son buenas, aunque se les detectaron algunos parásitos externos, como pulgas y algunas garrapatas.

Indicó que permanecerán bajo su cuidado mientras sus propietarios acuden a reclamarlos, aunque hasta el momento se desconoce si lo harán.

"Vamos a tenerlos en resguardo, como nos marca la ley, por 20 días de espera y ya después los pondremos a disposición para que se vayan en adopción", explicó.

Señaló que el objetivo de trasladarlos tras el desalojo fue evitar que permanecieran en la calle y pudieran propagar enfermedades. Agregó que los propios dueños aceptaron entregarlos y colaboraron para subirlos a las transportadoras.

Entre los animales resguardados hay gatos y perros de diferentes razas, aunque la mayoría son criollos de talla chica, mediana y grande. Además, destacó que son muy dóciles, por eso en caso de no ser reclamados, podrán ser puestos en adopción.