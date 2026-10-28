¿Son fantasmas? Captan actividad paranormal en una taquería en México | VIDEO

En esta época del año, los vídeos paranormales suelen tener más relevancia en las redes sociales. Esta vez, te presentamos lo que sucede en establecimiento dedicado a la vente de tacos, momentos que han sido grabado en cámaras y que los empleados han sido testigos.

Aunque no se trata de un lugar grande y está situado a un lado de la carretera, los trabajadores han confirmado que han experimentado actividad paranormal. Por lo que para usuarios de Internet han causado bastantes reacciones.

¿Qué se muestra en la grabaciones?

Un total de tres grabaciones captadas por una cámara de seguridad del negocio, le están dando la vuelta a las redes sociales. En el primer video se aprecia a dos personas que conversan y después se ve como una olla estalla en el momento. Luego de esto, los platos comienzan a moverse y caer con gran fuerza sin que nadie intervenga. Uno de los trabajadores, incluso huye del lugar negocio para ponerse a salvo.

En otra grabación, se muestra a un taquero del establecimiento, que limpia la parrilla y se puede ver como el "trompo" utilizado para preparación de carne tipo 'al pastor' empieza a girar mientras a la misma vez se mueve una jarra.

En el tercer video publicado del lugar, se puede ver como una hielera grande, en color rojo, se mueve como si intentara dar un giro. Estos videos han causado gran asombro entre usuarios de redes sociales y se han vuelto populares rápidamente.

¿Dónde fueron grabadas estas imágenes de actividad paranomal?

Las imágenes compartidas en donde se ve movimiento de objetos y estallidos de ollas, fueron grabadas en la Taquería El Nogalito Drink, ubicada en el municipio de García en Nuevo León.

De acuerdo con la información compartida, las imágenes han sido grabada en momentos ya caída la noche e incluso ex trabajadores del lugar habrían mencionado que no son las únicas cosas paranormales que han sucedido pero esta no han sido grabadas en cámara.

Por lo que los fenómenos paranormales ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en una taquería en donde familias y trabajadores acuden para ir a hacer sus labores del día o comer su comida favorita.

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