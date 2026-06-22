Sube a 18 la cifra de denuncias por usurpación de identidad en Durango

Durante los primeros cinco meses del 2026, el delito de usurpación de identidad mantiene una incidencia baja en Durango, con un total de 18 carpetas de investigación registradas en todo el estado.

De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva municipal del fuero común, actializada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la totalidad de los casos se concentró en el municipio de Durango.

El comportamiento mensual mostró una concentración al inicio del año, pues en enero se contabilizaron 14 casos, cifra que representó casi el 78 por ciento del total acumulado. Posteriormente se registró un caso en febrero, ninguno en marzo, tres en abril y cero durante mayo.

Es decir, las cifras reflejaron una disminución progresiva después del pico observado en enero , aunque el delito continúa presente en la capital del estado.

El Código Penal del Estado de Durango establece que comete el delito de usurpación de identidad quien, con fines ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad de otra persona por cualquier medio, causando un daño u obteniendo un beneficio indebido. La legislación contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se equipara a este delito el uso indebido de datos personales o financieros, así como la manipulación de sistemas informáticos para suplantar identidades.

La misma norma prevé un incremento de hasta la mitad de la pena cuando la suplantación se realiza aprovechando la homonimia, la similitud física o la igualdad genética entre hermanos gemelos.