Sube a dos la cifra de muertos por volcadura de camioneta en la Durango-Gómez Palacio

La volcadura registrada la mañana de este sábado sobre la autopista Durango-Gómez Palacio cobró una segunda víctima mortal, luego de que uno de los lesionados falleciera mientras recibía atención médica en la región Laguna.

Las autoridades confirmaron el deceso de Rogelio Tinajero Balderas, de 25 años de edad y originario de Villa de Cos, Zacatecas, quien había resultado gravemente herido en el accidente ocurrido a la altura del kilómetro 177 de la citada carretera de cuota.

Horas antes, en el lugar del percance perdió la vida Clara Susana Tinajero Valdez, de 36 años de edad, también originaria de Villa de Cos. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la región Laguna para la práctica de la necropsia de ley.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el accidente ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando los ahora occisos y varios integrantes de su familia viajaban a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Expedition, modelo 2011, color negro , procedente de Zacatecas y con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua.

La unidad era conducida por Salvador Mauro Fuentes Medina, quien presuntamente perdió el control después de que uno de los neumáticos estallara mientras circulaba sobre la autopista, provocando la salida de camino y posterior volcadura.

Como resultado del accidente, varios de los ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados a distintos hospitales de Lerdo y Gómez Palacio. Entre ellos se encuentran adultos y menores de edad que permanecen bajo observación médica.

En la Clínica 46 del IMSS reciben atención Leticia Balderas Vázquez, Salvador Mauro Fuentes Medina, Brayan Eliseo Calvillo Tinajero y la menor Génesis Noelia Calvillo Tinajero, quienes presentan desde golpes múltiples hasta traumatismos craneoencefálicos leves.

Por su parte, en el Hospital General de Gómez Palacio permanecen internadas Teresa Balderas Vázquez, Sol Calvillo Tinajero y Kimberly Nohemí Calvillo Tinajero, mientras que en el Hospital General de Lerdo son atendidas Maydelin Ximena Tinajero Saucedo y Yoselin Estrella Saucedo, esta última reportada con traumatismo craneoencefálico severo.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento del percance y continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente.