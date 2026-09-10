Supuestos empleados exhiben nido de ratas en sucursal de Walmart | VIDEO

Cuando vas a un centro comercial, lo último que te pasa por la mente es el tema de la higiene, que muchas veces damos por hecho al tratarse de cadenas comerciales populares. En esta ocasión por medio de X, se difundió un vídeo en donde se puede observar un nido de ratas en un Walmart.

El vídeo fue difundido por presuntos trabajadores a través de la redes sociales del periodista Carlos Jimenez. Además los colaboradores expusieron que no solo existe un nido en la sucursal e incluso han sido amenazados con ser despedidos ante cualquier denuncia ante las autoridades.

¿Qué se ve en el vídeo?

En el vídeo se observa a varios roedores recién nacidos sobre algunas cajas de la marca Gairet. A la vez se puede escuchar como una presunta trabajadora dice "¡Yo no voy a agarrar eso!".

Como es costumbre cunado se exponen este tipo de casos en redes sociales, diferentes usuarios que dicen ser trabajadores de centros comerciales compartieron casos similares relacionados a la plagas en sus lugares de trabajo en otras sucursales y centros comerciales a lo largo del país.

¿Qué dice la PROFECO acerca de estas plagas en centros comerciales?

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), estas plagas inician con motivo de la urbanización de los lugares, la acumulación de desechos y el cambio climático que actúan como los principales factores del aumento de diferentes plagas incluidas de roedores las cuales aumentan y se expanden por las sucursales comerciales.

Otro de los factores sin duda puede ser la infraestructura del lugar y que no se tiene una higiene adecuada, así como factores externos como la falta de limpieza en calles, mal alcantarillado público e incorrecto manejo de basura. Lo que a su vez, con lleva la propagación de enfermedades ocasionadas por las plagas y vectores que ponen en riesgo a los ciudadanos.

En el mismo reporte, PROFECO proporcionó la información donde se muestra que casi el 20% del suministro mundial de alimentos es contaminado por roedores, quien a su vez llegan a portar otra como pulgas, garrapatas y ácaros que son un peligro para la sanidad del entorno.

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