Sus amigos lo dejaron tirado en estado de ebriedad; trágico final de Isaías, víctima de los festejos en el Ángel

Su nombre, Isaías, joven de 19 años de edad, es la cuarta persona fallecida al final de los festejos de los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, de la selección mexicana.

Festejos que cobraron la vida de cuatro personas; conforme pasan los días, salen a flote nuevos detalles impactantes sobre la muerte de cada uno de ellos, y este es el caso de la cuarta víctima, el joven Isaías.

Detalles de la identificación de la cuarta víctima.

El joven tardó alrededor de tres días en ser identificado por sus familiares, pero para esto se emitió una ficha que describía sus características y señas particulares, pidiendo apoyo a la ciudadanía para que la familia apareciera y lo reclamara.

En un video difundido en las redes sociales, se observa claramente en las imágenes que Isaías se encuentra acompañado de tres personas, quienes lo cargan en peso y aparentemente lo dejan en el piso, y uno de ellos le acomoda la cabeza.

Este jueves su familia confirmó la muerte de Isaías, pues ya lo identificó, misma que abrió una pregunta insoportable: ¿quiénes iban con él y por qué lo dejaron solo?

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Causa de muerte de las víctimas de los festejos

Tres de las personas fallecidas murieron por asfixia y la cuarta persona fue atendida por una crisis epiléptica, convulsiones y sangrado en el tubo digestivo; fue trasladada a recibir atención médica, ingresando a las 10:35 de la noche a un hospital, pero al llegar sufrió un paro cardiorrespiratorio, falleciendo a la 1:45 de la madrugada.

Video difundido en las redes sociales

La grabación que circula en las redes sociales fue compartida por una usuaria de internet; en las imágenes se observa a Isaías, acompañado de dos hombres y una mujer.

La familia del joven señala que los presuntos responsables de la muerte de Isaías ya han sido identificados; se menciona que en las imágenes el rostro de los hombres no se ve con claridad, pero que el de la mujer sí.

La familia exige justicia, pues lo que más indigna tanto a la familia como a la sociedad no es que lo hayan dejado en el piso, sino la forma en la que ocurrieron los hechos.

"Quien te abandona de esa forma no son tus amigos", reclamó la usuaria que difundió el video, y esa reflexión se volvió el centro de la conversación porque resume el enojo de quienes vieron la escena.

Los cuerpos de emergencia y paramédicos que llegaron a atender a Isais mencionan que la situación ya era crítica.

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Familia exige justicia

La familia del joven Isaías se pregunta qué pasó con sus pertenencias. Según un familiar, señaló que en el video se observa a una persona con sudadera blanca que toma la mochila del joven y se la coloca enfrente antes de retirarse.

"Se ve en el video que se lleva la mochila un joven de blanco; se lleva su mochila, era de él".

Entre el luto y el descontento de la situación que están sobrellevando, exigen dar con los responsables de esta trágica situación, pues no solo se buscan a los responsables, sino que también se busca entender por qué el SEMEFO no entregó los tenis ni la ropa que llevaba el joven ese día.

"En el SEMEFO, su ropa y sus tenis, todo lo que traía, lo tiraron, no lo entregaron ni nada. Entonces no sé por qué hicieron eso".

La familia menciona que, a la falta de acceso a las cámaras de seguridad, tuvieron que solicitar cámaras adicionales de los negocios que están cerca para poder reconstruir lo ocurrido.

Ellos buscan conocer la ruta completa: con quién iba, en qué momento empezó a sentirse mal, por qué lo dejaron en el piso, quién se llevó sus pertenencias, cuándo llegaron los servicios médicos y qué ocurrió en el hospital.

"No se ha resuelto bien qué pasó", dijo la familiar.