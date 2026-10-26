Suspensión de líneas celulares en noviembre de 2026: qué terminaciones quedarán sin servicio si no se registran

El calendario del registro de celulares avanza hacia sus últimas etapas de 2026 y noviembre traerá nuevos vencimientos para quienes todavía tienen pendiente vincular su número. Dejar pasar la fecha correspondiente puede provocar la suspensión del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene un esquema escalonado según el último dígito del número telefónico. La medida afecta a las líneas que continúen sin asociarse a una persona titular después del plazo establecido.

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¿Qué terminaciones deben registrar su línea en noviembre?

Durante noviembre corresponde completar la vinculación a las personas con líneas de prepago, conocidas como de recarga, que terminen en los siguientes dígitos:

Terminación 6: fecha límite del 15 de noviembre de 2026.

Terminación 7: fecha límite del 30 de noviembre de 2026.

Tener alguna de estas terminaciones no significa que el servicio será suspendido automáticamente: la restricción corresponde a los números que permanezcan sin registrar después del vencimiento.

Además, las líneas terminadas en 5 tienen como fecha límite el 31 de octubre, por lo que su suspensión puede ocurrir durante los primeros días de noviembre si no completan el trámite.

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¿Cuándo pueden suspender la línea?

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que las compañías deberán suspender los servicios de las líneas no vinculadas dentro de las 72 horas posteriores a la fecha límite.

Por ello, conviene distinguir el vencimiento del registro del momento en que se interrumpe el servicio. Para la terminación 7, por ejemplo, el plazo concluye el 30 de noviembre, pero la suspensión puede ejecutarse durante los primeros días de diciembre.

Las empresas también deben enviar recordatorios por SMS a las líneas pendientes de vinculación y aumentar su frecuencia durante los siete días previos al vencimiento.

¿Cómo registrar una línea celular?

El trámite es gratuito y se realiza con la compañía que proporciona el servicio, mediante su plataforma oficial o en un centro de atención a clientes.

Para hacerlo a distancia, el portal de la CRT indica ingresar a la plataforma de la operadora, capturar el número, fotografiar la credencial vigente y validar la identidad con la cámara del celular. Al concluir, la compañía envía un folio de confirmación por SMS.

Quienes tienen un plan de renta o pospago ya cuentan con una línea asociada a su nombre desde la contratación, de acuerdo con la información de la Comisión.

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¿Qué pasa si no se registra el número?

La suspensión limita las llamadas, mensajes y datos móviles. Permanecen disponibles las llamadas de emergencia, de orientación ciudadana y a la propia compañía telefónica.

El servicio puede reactivarse una vez que se complete la vinculación.

Después de noviembre, el calendario continuará con las terminaciones 8, cuyo plazo vence el 15 de diciembre, y 9, con fecha límite del 31 de diciembre de 2026.