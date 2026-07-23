Tarot para perros, esta es la nueva tendencia que ayuda a conocer los pensamientos de los 'lomitos'

Es común que exista una preocupación por conocer el estado de ánimo o de salud de la mascota que tenemos en casa y se vaya con especialistas para que nos den un diagnóstico en caso de reconocer síntomas poco usuales en nuestros amigos perrunos. Te contamos en que parte del mundo la lectura del tarot ha cobrado relevancia para entender a nuestras máscotas.

En la capital de Corea, Seúl, país que con el que México generó una especie de hermandad desde la visita de BTS y posteriormente de la selección de fútbol de Corea en el Mundial, los dueños de las mascotas se han interesado por recurrir a diferentes métodos poco convencionales para detectar enfermedades y estado de ánimo en una actividad llamada 'tarot para animales'.

¿En qué consiste el 'tarot para animales'?

En locales del distrito de Gangnam en el país asiático, perros como un galgo de nombre Khan seleccionan sus cartas colocándoles la pata encima u olfateándolas sobre la mesa. Una vez que el perro eligió, la tarotista Hwang Soo-kyung interpreta las imágenes para descifrar lo que los animales presuntamente sienten desde dolencias física hasta padecimientos de ansiedad.

La dueña de un canino Ahn Hye-joo, mencionó la importancia de esta actividad como método de detección de emociones que entrenadores o veterinarios no lograrían detectar esto porque algunos padecimientos no generan un problema mayor.

"Son emociones que los veterinarios o entrenadores no logran detectar porque no se manifiestan como un problema mayor", comentó Ahn Hye-joo, dueña del canino, tras recibir una sesión sobre su mascota.

¿Cuál es el costo del servicio?

Este servicio no se limita solo a perros, sino la tarotista Soo-kyung diseño una baraja de cartas personalizada para animales, los cuales atiende con regularidad a propietarios de tortugas y otros reptiles así como a gatos. El costo aproximado es de 20,000 wones que serían la equivalencia a 237 pesos mexicanos.

Para algunos cliente la experiencia va más allá de un entretenimiento. ALgunos de ellos han contado que sus mascotas han sido rescatadas por diferentes colapsos como el de Ryu Su-mi quien sufrió uno en su casa y la carta selccionada sugirió que a pesar del trauma que cargaba su mascota ya estaba en un proceso de sanación.