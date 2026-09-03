¿Te robaron objetos de la maleta en el aeropuerto? Esto debes de hacer antes de salir

Descubrir que una maleta fue abierta o que faltan objetos en su interior puede provocar que el pasajero actúe con prisa o abandone el aeropuerto para reclamar después; sin embargo, lo que haga durante los primeros minutos puede ser determinante para acreditar lo ocurrido y exigir una indemnización.

La Ley de Aviación Civil establece que la aerolínea es responsable del equipaje documentado desde que expide el talón correspondiente hasta que lo entrega al pasajero en el destino. Esto significa que la reclamación debe dirigirse inicialmente a la compañía aérea, aunque todavía no se conozca quién abrió la maleta o en qué parte del traslado ocurrió.

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¿Qué hacer si abrieron o saquearon tu equipaje?

Antes de abandonar la zona de reclamo de equipaje, el pasajero debe revisar la maleta y documentar cualquier señal de manipulación, como cierres forzados, candados rotos, cortes, objetos desordenados o artículos faltantes.

Es recomendable seguir estos pasos:

No desechar las etiquetas ni el talón de equipaje. También deben conservarse el pase de abordar y la confirmación de compra del vuelo. Tomar fotografías y video del estado de la maleta, los cierres, candados y su contenido. De ser posible, las imágenes deben realizarse todavía junto a las bandas de equipaje. Acudir inmediatamente al módulo de la aerolínea y solicitar un reporte por escrito. El documento deberá incluir número de folio, fecha, vuelo, descripción del daño y relación preliminar de los artículos faltantes. Guardar comprobantes de los objetos sustraídos. Facturas, recibos, fotografías anteriores, estados de cuenta o correos de compra pueden ayudar a demostrar su existencia y valor. Solicitar por escrito la indemnización y conservar capturas o acuses de todos los correos enviados.

La reclamación por pérdida o avería del equipaje facturado debe presentarse ante la aerolínea dentro de los 15 días siguientes a su entrega o a la fecha en que debió entregarse. Dejar pasar este plazo puede impedir el ejercicio de las acciones correspondientes.

¿Cuánto tendría que pagar la aerolínea?

El artículo 62 de la Ley de Aviación Civil contempla una indemnización equivalente a 150 Unidades de Medida y Actualización por pérdida o avería del equipaje facturado. Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, la referencia asciende a 17 mil 596.50 pesos.

Para la destrucción o avería del equipaje de mano, el límite es de hasta 80 UMA, equivalentes a 9 mil 384.80 pesos. La cantidad aplicable dependerá de las circunstancias del caso y de las pruebas presentadas. En vuelos internacionales también pueden intervenir tratados y reglas distintas.

Si la compañía rechaza el reclamo o no ofrece una respuesta satisfactoria, el pasajero puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para iniciar el procedimiento correspondiente.

IA

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El reclamo no sustituye una denuncia

Cuando faltan pertenencias, además del trámite ante la aerolínea, puede presentarse una denuncia ante el Ministerio Público. Conviene entregar la relación de objetos, comprobantes, fotografías y el folio generado por la compañía aérea.

El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que la víctima solicite actos de investigación que considere útiles. Por ello, puede pedir expresamente al Ministerio Público que gestione la conservación y revisión de las cámaras ubicadas en las zonas por las que pasó la maleta.

La rapidez resulta importante, pues las grabaciones podrían conservarse únicamente durante un periodo determinado. La autoridad será la encargada de decidir las diligencias conducentes y de requerir los videos; el aeropuerto no necesariamente los entregará directamente al pasajero.