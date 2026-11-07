¿Te vacunaste contra COVID o influenza y te sientes mal? Estas reacciones son normales y estas son señales de alerta

Dolor de cabeza, fiebre, cansancio y hasta la sensación de que el brazo pesa una tonelada. Para algunas personas, las horas posteriores a recibir una vacuna contra COVID-19 o influenza pueden resultar bastante incómodas, especialmente cuando aparecen varias molestias al mismo tiempo.

Con la temporada de vacunación invernal en marcha, estas reacciones pueden generar dudas entre quienes acaban de recibir una dosis, sobre todo cuando los síntomas aparecen durante la noche o al despertar al día siguiente.

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Aunque en la mayoría de los casos se trata de molestias leves y temporales, es importante conocer por qué ocurren, cuánto tiempo pueden durar y cuáles son las señales que requieren atención médica.

¿Por qué te sientes enfermo después de vacunarte?

Las vacunas preparan al sistema inmunitario para reconocer y combatir determinados virus. Durante este proceso, el organismo puede generar una respuesta inflamatoria que provoca síntomas parecidos a los de una infección.

Esto explica por qué algunas personas experimentan fiebre, escalofríos, dolores musculares o agotamiento después de vacunarse, incluso cuando se encontraban perfectamente bien antes de recibir la dosis.

Sin embargo, tener una reacción intensa no significa que la vacuna esté funcionando mejor, del mismo modo que no presentar síntomas tampoco indica una protección menor.

Cada organismo responde de manera diferente, dependiendo de factores como la edad, el estado de salud y la respuesta inmunitaria individual.

¿Cuáles son las reacciones más comunes?

De acuerdo con información de organismos sanitarios como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre las molestias que pueden presentarse después de recibir vacunas contra COVID-19 o influenza se encuentran:

Dolor, sensibilidad o inflamación en el brazo donde se aplicó la inyección.

Cansancio o sensación de debilidad.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular y de articulaciones.

Temperatura elevada o fiebre.

Escalofríos.

Náuseas, en algunos casos.

No todas las personas presentan estos síntomas y tampoco necesariamente aparecen al mismo tiempo.

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¿Cuánto tiempo duran las molestias?

Las reacciones pueden comenzar pocas horas después de la vacunación y hacerse más evidentes durante el primer día.

Generalmente, los síntomas mejoran en un periodo de 24 a 48 horas, aunque algunas molestias pueden prolongarse hasta 72 horas.

El dolor en el brazo puede mantenerse durante varios días, especialmente cuando existe sensibilidad o inflamación en la zona de aplicación.

Si los síntomas empeoran en lugar de disminuir, persisten más de dos o tres días o aparecen nuevas molestias, es recomendable solicitar orientación médica para descartar otras causas.

¿Qué puedes hacer para sentirte mejor?

Aunque no existe una manera de evitar por completo las reacciones, algunas medidas sencillas pueden ayudar a sobrellevarlas.

Descansar: si aparece cansancio o debilidad, lo recomendable es reducir las actividades físicas intensas y permitir que el organismo se recupere.

Mantenerse hidratado: beber suficiente agua resulta especialmente importante cuando se presenta fiebre o sudoración.

Aplicar compresas frías: colocar una compresa limpia y fresca sobre el sitio de la inyección puede disminuir el dolor y la inflamación.

Mover suavemente el brazo: realizar movimientos normales, sin forzarlo, puede ayudar a reducir la rigidez.

Controlar la fiebre y el dolor: medicamentos como el paracetamol pueden aliviar las molestias, siempre que no existan contraindicaciones y se respeten las dosis recomendadas.

No se recomienda tomar medicamentos de manera preventiva antes de vacunarse únicamente para evitar posibles reacciones, salvo indicación médica.

SSD

¿Cuándo una reacción deja de ser normal?

Aunque las reacciones graves son poco frecuentes, existen síntomas que no deben ignorarse.

La dificultad para respirar, la inflamación de labios, lengua o garganta, el desmayo o la aparición repentina de ronchas acompañadas de problemas respiratorios pueden indicar una reacción alérgica grave y requieren atención médica inmediata.

Después de algunas vacunas contra COVID-19 también se han identificado casos poco frecuentes de miocarditis y pericarditis, principalmente asociados con determinadas vacunas y grupos de edad.

Por ello, si aparecen dolor persistente en el pecho, dificultad para respirar o palpitaciones importantes, es necesario acudir a valoración médica.

También debe buscarse orientación profesional si existe fiebre alta, síntomas que empeoran progresivamente o molestias que no comienzan a mejorar después de varios días.

¿Es posible enfermarse de COVID o influenza por la vacuna?

Las vacunas contra influenza aplicadas mediante inyección no provocan influenza, mientras que las vacunas contra COVID-19 no contienen virus capaz de producir esa enfermedad.

Sin embargo, una persona puede contraer una infección respiratoria antes o después de vacunarse, especialmente porque la protección inmunitaria necesita tiempo para desarrollarse.

Por ello, cuando los síntomas son prolongados, incluyen tos, congestión u otras manifestaciones respiratorias, no debe asumirse automáticamente que todo se debe a la vacuna.

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¿Y si no tuviste ninguna reacción?

No presentar fiebre, dolor muscular o cansancio después de vacunarse también es completamente normal.

La ausencia de molestias no significa que el sistema inmunitario haya ignorado la vacuna ni que la dosis haya perdido efectividad.

En realidad, las reacciones posteriores a la vacunación no son una medida confiable del nivel de protección que desarrolla cada persona.

Así que, tanto para quienes apenas sienten el pinchazo como para quienes necesitan pasar el día descansando, lo importante es reconocer las molestias esperadas, vigilar su evolución y buscar atención médica cuando aparezcan señales de alarma.