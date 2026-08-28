'Te voy a extrañar pequeña': despiden en redes a joven que murió arrollada por Camaro en Durango

Luego de la muerte de María Alejandra Quiñones Ramírez, de 19 años de edad, quien fue atropellada mientras circulaba en bicicleta en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, de la ciudad de Durango, en un hecho que es investigado como una posible carrera clandestina, comenzaron a difundirse en redes sociales mensajes de despedida para la joven.

A través de distintas publicaciones, familiares y personas que conocían a María Alejandra, entre ellos su pareja, han expresado su pesar por el fallecimiento de la joven.

La despiden en redes sociales

A unas horas de lamentable hecho que le arrebató la vida a María Alejandra, a través de Facebook se realizaron diversas publicaciones, lamentando el fallecimiento y despidiendo a la joven, quien apenas se encontraba iniciando su vida.

"Te voy a extrañar mucho pequeña”, fue el breve pero emotivo mensaje que compartió quien habría sido pareja de la joven, en una publicación que se inundó de comentarios mostrando su apoyo y lamentando la noticia.

Además, a través de una publicación de Auto Club Escandalosos Dgo, se realizó un emotivo homenaje a la joven.

“El Club Escandalosos lamenta la pérdida de nuestra querida amiga Ale, esposa de nuestro compañero Jaz Gómez. Deja un gran vacío en nuestros corazones, nuestro más sentido pésame. Descansa en paz Ale”, escribieron en la publicación.

Y continuaron diciendo que “mientras exista el Auto Club Escandalosos, habrá recuerdos tuyos rodando entre nosotros. Es difícil aceptar que una amiga con quien compartimos tantas risas, tantos momentos, hoy ya no está. Los Escandalosos ya no será el mismo sin ti… las rodadas, las reuniones y cada bochinche tendrán un vacío que nadie podrá llenar”.

En los comentarios, las redes sociales se inundaron de mensajes lamentando la pérdida y exigiendo justicia.

El momento de los hechos

El accidente que terminó con la vida de la joven ocurrió cerca de las 20:00 horas del jueves 27 de agosto, en el cruce de la avenida Mercurio y la calle Emilio M. González Parra, en el fraccionamiento Jardines de San Antonio.

María Alejandra circulaba en una bicicleta de la marca Raider, en color blanco con rojo, por la calle Emilio M. González Parra, con dirección hacia la avenida Fidel Velázquez, cuando fue impactada por un automóvil.

Después del choque, el conductor del vehículo involucrado continuó su recorrido y se retiró del lugar, sin detenerse para auxiliar a la joven.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911. Minutos después arribaron técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron una valoración a la ciclista.

Sin embargo, los paramédicos confirmaron que María Alejandra ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la joven quedó sobre el camellón, mientras que su bicicleta fue localizada a varios metros del punto donde ocurrió el impacto.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Investigadora del Delito, personal de Servicios Periciales y el Agente del Ministerio Público, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la investigación.

Detienen a presunto responsable

Horas después del accidente, elementos de la Policía Estatal localizaron dos vehículos que podrían estar relacionados con el hecho: un Chevrolet Camaro negro y un Ford Mustang negro, ambos ubicados en calles del fraccionamiento Bugambilias II.

De acuerdo con el reporte policial, el Camaro, modelo 2014, presentaba daños en distintas partes de la carrocería, entre ellas la defensa, la salpicadera y el parabrisas del lado del conductor.

En el lugar se encontraba un joven identificado como Adán, de 21 años, quien estaba al volante del Camaro. Tras las primeras indagatorias, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo.

Los agentes también entrevistaron al conductor del Mustang, identificado como Luis Fernando, quien habría señalado que momentos antes circulaba detrás del Camaro y que observó cuando este vehículo impactó la bicicleta en la que viajaba María Alejandra.

Según la versión, después del accidente ambos automóviles continuaron su recorrido hasta llegar al fraccionamiento Bugambilias II, donde finalmente detuvieron la marcha.

El Camaro quedó asegurado y el joven de 21 años fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango, autoridad encargada de determinar su situación legal.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.