Temor a ataque nuclear de EU: reportan reparto de pastillas 'antirradiación' en Irán; gobierno lo niega

La preocupación por una nueva escalada militar en Irán volvió a crecer tras un reporte sobre la distribución de tabletas de protección entre habitantes de comunidades cercanas a instalaciones nucleares, mientras Rusia reiteró a sus ciudadanos que eviten viajar al país.

La información surge en medio de nuevas acciones militares estadounidenses y esfuerzos diplomáticos para contener el conflicto. Sin embargo, el supuesto reparto provocó una respuesta del Ministerio de Salud iraní, que rechazó las declaraciones atribuidas a uno de sus funcionarios.

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¿Qué se sabe del reparto de pastillas?

El diario británico The Times publicó este viernes 6 de noviembre que Irán estaba distribuyendo tabletas de yoduro de potasio en comunidades próximas a instalaciones nucleares, ante el temor de nuevos ataques estadounidenses.

El periódico citó a un funcionario anónimo del Ministerio de Salud, quien aseguró que durante los conflictos se había buscado distribuirlas entre habitantes ubicados a una distancia de dos a tres kilómetros de instalaciones nucleares. El reporte no precisó cuándo habría comenzado la nueva entrega ni identificó todos los lugares involucrados.

Posteriormente, Hossein Kermanpour, responsable de comunicación del Ministerio de Salud iraní, afirmó que ningún funcionario de la dependencia había concedido una entrevista a The Times y rechazó las declaraciones atribuidas al organismo.

"Ningún funcionario del Ministerio de Salud hizo una declaración al Times, y las declaraciones atribuidas al Ministerio no reflejan la verdad", dijo Kirmanpur. El sistema de salud está preparado frente a diversos escenarios y amenazas del enemigo que no tiene piedad ni siquiera de los niños. "No es autoridad del Ministerio de Salud declarar el estado de guerra y es irresponsable difundir noticias no confirmadas en estas condiciones", afirmó.

Su respuesta, sin embargo, no detalló si actualmente existe distribución de tabletas entre las comunidades señaladas. Por ello, el supuesto nuevo reparto permanece sin confirmación independiente.

The Times - Captura de Pantalla

Rusia pide evitar viajes a Irán

En paralelo, la cancillería rusa reiteró el jueves 5 de noviembre su recomendación de evitar temporalmente los viajes a Irán, debido al riesgo de una nueva escalada.

La portavoz María Zajárova pidió a los ciudadanos rusos que ya se encuentran en territorio iraní mantenerse atentos, evitar concentraciones y alejarse de instalaciones militares y edificios gubernamentales.

También les recomendó seguir la información oficial y cumplir las instrucciones de las autoridades iraníes. El aviso fue emitido por Moscú como una recomendación que mantenía vigente; no establece que Teherán hubiera solicitado a Rusia dejar de enviar ciudadanos al país.

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Nuevos ataques y negociaciones abiertas

La tensión aumentó este viernes después de que el presidente Donald Trump afirmara que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque limitado contra un sistema de defensa antiaérea iraní. Medios estatales de Irán reportaron dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm.

Las acciones descritas no corresponden a un ataque nuclear ni confirman que se haya autorizado el uso de ese tipo de armamento.

Al mismo tiempo, Qatar mantiene esfuerzos de mediación. De acuerdo con funcionarios regionales citados por Associated Press, Irán revisaba propuestas para abrir paso a nuevas conversaciones sobre su programa nuclear, aunque persistían diferencias sobre las condiciones para negociar.

¿Qué hace el yodo para proteger ante la radiación?

Las llamadas pastillas “antirradiación” contienen yoduro de potasio, un medicamento que puede proteger la tiroides frente al yodo radiactivo que podría liberarse durante determinadas emergencias nucleares.

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La tiroides utiliza yodo para producir hormonas. Cuando recibe yodo estable mediante estas tabletas, se satura y reduce la absorción del radiactivo. Esto puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides por esa exposición, especialmente entre niños y adolescentes, siempre que se administre en el momento adecuado.

Su alcance es limitado: no protege otros órganos ni frente a otras sustancias radiactivas, tampoco evita las quemaduras o los daños de una explosión. Por ello, no sustituye medidas como refugiarse o evacuar cuando las autoridades lo indiquen.

Las autoridades sanitarias advierten que estas tabletas únicamente deben consumirse bajo indicación oficial o médica. Tomarlas por cuenta propia puede causar efectos adversos, y la sal yodada o los suplementos comunes no sustituyen el medicamento.