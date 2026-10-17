Temperaturas de hasta dos grados en Durango, resultado del frente frío hoy sábado 17 de octubre

El segundo frente frío de la temporada provocó un descenso de temperaturas hasta los dos grados centígrados en Durango , donde la mayor parte del estado registró valores inferiores a los 13 grados durante la mañana de este sábado.

La masa de aire polar asociada al sistema dejó las primeras heladas en la zona serrana y el sur de la entidad. En el municipio de Súchil se registraron dos grados centígrados, mientras que en San Bernardo el termómetro descendió a tres grados y en La Rosilla, municipio de Guanaceví, llegó a cuatro grados.

Otros puntos con temperaturas mínimas de un dígito fueron en Navíos, la zona serrana del municipio de Durango y en Hidalgo, al norte del estado, donde se registraron seis grados. Canatlán, Guadalupe Victoria y la ciudad de Durango amanecieron con nueve grados centígrados.

En Lerdo, Poanas y Vicente Guerrero se reportaron 10 grados; en Santiago Papasquiaro, 11; en Indé, 12, y en Cuencamé, 13 grados. En contraste, únicamente los municipios de Topia y Tamazula registraron temperaturas matutinas superiores a los 20 grados.

Pronóstico para la tarde del sábado

Para la tarde de este sábado se prevé que continúe el ambiente frío en el territorio estatal, con posibilidad de lluvias ligeras en la mayor parte de la entidad.

En la ciudad de Durango se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima nocturna de 10, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones registradas durante las últimas horas, Lerdo acumuló hasta 45 milímetros; Hidalgo, 29, y Canatlán, 11 milímetros.

¿Cómo será el clima este domingo 18 de octubre?

Para este domingo se pronostica cielo mayormente nublado en buena parte del estado, con posibilidad de lluvias ligeras en la sierra y la zona central, mientras que para el resto de la entidad no se prevén precipitaciones.

En la ciudad de Durango se espera una jornada mayormente nublada, con ambiente frío durante buena parte del día. La temperatura mínima matutina será de 10 grados centígrados, la máxima vespertina alcanzará los 22 y por la noche descenderá a 14 grados, sin pronóstico de rachas de viento.