Tras mañana muy fría en Durango, ¿cómo estará el clima el resto de este sábado 17 de octubre?

¡Llegó el frío a Durango! Tal como se había previsto, este sábado las temperaturas en el estado bajaron considerablemente, pues incluso en la capital el clima ha estado frío desde temprano. Tras estas condiciones, ¿qué dice el pronóstico para el resto del día?

Pronóstico general

Para este sábado 17 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 2 avanzará sobre el litoral del golfo de México e interactuará con un canal de baja presión en el sureste del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán. Estas condiciones propiciarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones intensas en el norte y sureste de Puebla.

Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte de México. También se prevé un evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de entre 110 y 120 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el huracán “Trudy” continuará su desplazamiento frente a las costas de Michoacán y Colima, lo que favorecerá lluvias torrenciales en las zonas costeras y del sur de Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, se pronostican precipitaciones intensas en el suroeste de Guerrero y lluvias fuertes en el sur de Nayarit. En estas regiones también se esperan rachas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora, además de oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Mientras tanto, una circulación ciclónica en altura sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales fuertes en el centro y sur de Baja California, Baja California Sur y el oeste de Sonora, además de chubascos en Sinaloa.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el centro del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo procedente de ambos océanos, generará lluvias fuertes en San Luis Potosí y chubascos en Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, este sábado 17 de octubre se espera que Durango presente cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en distintas zonas de la entidad.

Durante las primeras horas del día, se pronostica un ambiente frío en gran parte del estado y muy frío en las zonas serranas, pues incluso las temperaturas mínimas habrían descendido hasta entre -5 y 0 grados centígrados. Por la tarde, las condiciones serán frescas en la mayor parte de la región, aunque persistirá el frío en las áreas serranas.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 km/h en distintas zonas de Durango.

Te podría interesar: Temperaturas de hasta dos grados en Durango, resultado del frente frío hoy sábado 17 de octubre

Clima en el estado de Durango

La mañana de este sábado la ciudad de Durango amaneció con clima frío, pues la temperatura mínima rondó entre los 9 y 7 grados centígrados.

Se prevé que el ambiente se mantenga fresco todo el día, pues la temperatura máxima alcanzaría apenas entre los 15 y los 16 grados centígrados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Aunque no se prevén lluvias de consideración en la capital, se espera que el cielo se mantenga nublado todo el día, lo que reforzaría la probabilidad de que el ambiente permanezca fresco.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 9 grados centígrados.