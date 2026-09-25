Todo lo que sabemos sobre la explosión de un auto con pólvora que dejó un muerto y 11 heridos en Edomex

La tarde de este jueves se desarrollaba una peregrinación en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuando intempestivamente un estallido terminó con la marcha de los fieles católicos; una persona murió y 11 más resultaron heridas luego de que un cohetón alcanzara el vehículo que transportaba pólvora.

Habitantes de esta región celebraban la fiesta patronal de San Francisco Tepojaco cuando, al ir caminando por la calle Aldama, ocurrió el percance en el momento en que un cohete cayó en la unidad que llevaba los explosivos, cobrando la vida de un adolescente de 15 años.

Fragmentos de metal y cristal del vehículo se esparcieron alrededor, causando lesiones en once personas. El acontecimiento fue captado en un video que circula en redes sociales, donde se aprecia el momento exacto en que se genera el estallido.

Algunos niños jugaban cerca de la unidad poco antes de la explosión, por lo que al menos seis menores de edad resultaron heridos.

VÍCTIMAS FUERON IDENTIFICADAS

El Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendió a los 12 lesionados, quienes fueron identificados con los siguientes nombres:

A. G. H. A., de 14 años.

R. E. C. R., de 10 años.

B. E. F. L., de 11 años.

V. M. G. B., de 9 años.

G. G. M., de 7 años.

Á. G. G. B., de 7 años.

Isabel Blancas Hernández, de 65 años.

Rosalba Pánfilo Emiliano, de 49 años.

Aurora Barrales Ángeles, de 37 años.

Marta Flores Licona, de 36 años.

Luis Alonso Enríquez Cota, de 41 años (quien ya fue dado de alta).

En tanto, la víctima mortal respondía al nombre de Alejandro "N", de 15 años de edad, quien falleció mientras recibía atención médica.

Hasta la tarde del viernes, seis permanecían internados en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y dos se encontraban en un nosocomio particular.

Comunidad despide a jovencito fallecido

Alejandro era un joven muy tímido y reservado que siempre acompañaba a su mamá a la parroquia, de la cual formaba parte activa en las actividades religiosas, aseguraron los habitantes de la región.