Captan momento exacto en que se incendia un avión en pleno vuelo de Oaxaca a CDMX | VIDEO

Lo que debió transcurrir como un viaje ordinario y fuera de peligros, terminó convirtiéndose en un escenario donde la tensión se podía sentir, debido a un percance ocurrido que atentaba contra la seguridad de la aeronave y sus pasajeros. Pero, ¿cuál fue la causa del incendio y cómo se desarrolló? Esto es lo que se sabe.

¿Incendio en avión?

De acuerdo con la información expedida del siniestro, el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026, una power bank (batería externa) explotó en uno de los asientos para pasajeros que se encontraba desocupado, en las inmediaciones de un avión con ruta establecida desde la entidad federativa de Oaxaca hacia la Ciudad de México.

La explosión del dispositivo provocó un incendio al interior de la cabina repleta de pasajeros del vuelo AM371, correspondiente a la aerolínea Aeroméxico , hecho que generó la movilización de los integrantes de la tripulación para activar los protocolos de seguridad correspondientes con tal de contener la incineración del aparato.

Esto se puede comprobar gracias al material audiovisual que ha estado circulando en redes sociales. En este se puede apreciar a algunos pasajeros del avión levantándose de sus asientos para observar lo que está sucediendo, al mismo tiempo que los miembros de la tripulación circulaban por el pasillo para poder contener el incendio.

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¿Cómo transcurrió?

A pesar del peligro que podía suponer, el percance logró contenerse de forma segura, por lo que el avión pudo continuar con su recorrido sin ninguna otra complicación adicional. De igual manera, la aerolínea confirmó que no hubo personas lesionadas que necesitaran de atención médica urgente u hospitalización como consecuencia directa de la explosión.

Una vez la aeronave aterrizó en su destino, la batería responsable de la conmoción fue entregada a las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de realizar las inspecciones oportunas para determinar los motivos por los cuales el dispositivo entró en combustión espontánea.