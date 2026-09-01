Cuidado con tus maletas: reportan ola de saqueos en el Aeropuerto de la CDMX

A pesar de las medidas de seguridad implementadas para garantizar la seguridad en las terminales, recientemente se han dado a conocer multitudes de quejas respecto al saqueo de objetos del equipaje de pasajeros. Tal situación abre paso a las siguientes preguntas: ¿a quienes han robado y que se puede hacer al respecto? Lo explicamos a continuación.

¿Ola de robos a maletas?

Múltiples pasajeros, quienes transitaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), han denunciado durante las últimas semanas la apertura sin autorización de sus maletas con el fin de hurtar pertenencias ajenas , lo que deja bajo sospecha la seguridad de la terminal, administrada por la Secretaría de Marina (Semar).

Desafortunadamente, este tipo de casos no son cuestiones recientes; ya han existido acontecimientos de la misma índole que forman un precedente. Por ejemplo, a principios del mes agosto, un grupo conformado por 12 estudiantes y docentes reportaron la pérdida inesperada de prendas, recuerdos y demás accesorios personales al arribar al aeropuerto, luego de un viaje a través del continente europeo.

No obstante, una de las afectaciones con mayor alcance hasta el momento podría tratarse del testimonio del actor de 31 años Alejandro Speitzer; quien publicó un video en redes sociales reportando la sustracción ilícita de sus pertenencias de dos de sus maletas tras recogerlas en el AICM, esto a pesar de que contaban con candados para prevenir cualquier intento de robo, aunque resultó en vano.

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¿Qué es lo que se puede hacer?

Ante este tipo de situaciones y, de acuerdo con la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Ley de Aviación Civil cuentan con formas en las que se puede proteger a los viajeros en caso de retrasos o cancelaciones repentinas de los vuelos programados, venta a sobreprecio de boletos e incluso indemnizaciones en caso de daño o robo de equipaje. Respecto a estos últimas circunstancias, las aerolíneas están obligadas a pagar desde 9 mil 384 pesos por equipaje de mano, hasta 17 mil 596 pesos por equipaje previamente documentado.

Por otro lado, las víctimas también cuentan con la opción de emitir una denuncia ante las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o por medio de su portal web oficial , debido a que presentan una agencia especializada para atender todos los asuntos relacionados con el AICM, en el que se incluye explícitamente el delito de robo de equipaje.

Cabe resaltar que los datos relacionados con el caso (fecha y hora del vuelo, terminal donde se documentó y recogió el equipaje, descripción de la o las maletas, lista detallada de objetos faltantes, entre otros) se deberán de especificar al momento de generar la denuncia, dado a que la información que se adjunte quedará registrada en el caso y será de gran importancia para realizar las investigaciones y reclamaciones correspondientes ante la aerolínea.