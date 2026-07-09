¿Viajas a Estados Unidos?, conoce si los agentes fronterizos te pueden revisar el celular antes de entrar

Es bastante normal que agentes que regulan la entrada de viajeros realicen una inspección de las pertenencias de extranjeros, no obstante, esto abre la siguiente pregunta: ¿También aplica a dispositivos electrónicos como los celulares? Te explicamos lo que debes saber al respecto.

¿Pueden revisar los celulares?

La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), es la autoridad encargada de la revisión de todos los pasajeros que desean ingresar a la nación norteamericana, ya sea por medio de la frontera terrestre como aérea por medio de los aeropuertos.

Entre sus políticas también se encuentra la inspección de dispositivos electrónicos que cruzarán, entre los que incluyen cámaras, computadoras portátiles, tablets, relojes inteligentes e inclusive celulares y demás equipos con capacidad de almacenamiento con el fin de cumplir con las disposiciones de la ley estadounidense y mantener la seguridad fronteriza.

Dentro del proceso, la propia agencia tiene la capacidad de realizar una copia de los datos que contenga el dispositivo, pudiendo incluso poner a disposición dicha información a otras agencias externas en caso de requerirse indagaciones adicionales o para el apoyo de la aplicación de las leyes migratorias y de contraterrorismo.

Te puede interesar: ¿Qué pasa exactamente si olvidas poner tu celular en modo avión en un vuelo?

¿Es esto común?

A pesar de que la respuesta presentada anteriormente puede generar desconfianza, pánico e inseguridad entre viajeros, cabe aclarar que, de acuerdo con las explicaciones proporcionadas por la CBP, esta práctica no se realiza de forma constante, siendo raras las instancias en las que se ven obligados a hacerlo.

Estas acciones se ejecutan siempre y cuando la agencia cuente con sospechas comprobables de que la persona que desee ingresar haya o esté efectuando actividades que violen las leyes , como el contrabando de drogas y armas, lavado de dinero, tráfico de personas, posesión de pornografía infantil o fraude de visas, por mencionar algunas infracciones.

Como ejemplo citado de la propia entidad reguladora, en el año 2024, menos del 0.01% de los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos les fue solicitada la entrega de sus equipos electrónicos para su debida revisión. Aunado a esto, cuando la información obtenida no es de relevancia se elimina, acorde con las leyes de privacidad.