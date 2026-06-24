Surge el ‘Batman mexicano’: caza presuntos ladrones robamotos, ya lleva cinco en diez días

Una serie de detenciones extrajudiciales por parte de un justiciero anónimo han llamado la atención del público en las redes sociales, quienes han avivado un debate en relación al accionar de esta persona. A continuación te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento de esta misteriosa persona.

¿Cinco casos registrados?

El primer caso con el que da comienzo a esta historia que parece haber sido sacada de una historieta transcurrió el día 13 de junio de 2026 en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, cuando se encontró a una persona atada en plena vía pública con muestras de agresión en su cuerpo y acompañada de una motocicleta y un cartel en el que se le acusaba de ‘ratero’.

Lo que pudo haber quedado en un solo caso aislado, rápidamente se terminó por desenvolver en otras cuatro detenciones adicionales: para el día 17 de junio se localizaron a dos jóvenes de 18 años de edad inmovilizados y cubiertos de la boca con cinta gris, presentando a su vez bigotes de ratón dibujados en sus rostros, aunado a esto, durante el mismo día también se ubicó a otro hombre de 23 años bajo las mismas condiciones.

Más tarde, el día 19 de junio, se añadiría a la lista un quinto caso con los mismos patrones en menos de 10 días; limitado de movilidad por las ataduras, marcas de agresión física, un cartel que denota su culpabilidad y una moto como evidencia del acto. A partir de estas características, la población mexicana especula la existencia de un grupo o una persona singular que imparte justicia por mano propia a los ladrones de motos.

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¿Qué hay respecto a las autoridades?

Ante esta ola de sucesos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) ha presentado su postura al respecto, anunciando que han abierto carpetas de investigación correspondientes para esclarecer las interrogantes que presentan las agresiones detectadas en distintos puntos del municipio.

A su vez, precisaron que, independientemente de la culpabilidad que se les haya imputado, se les considerará como ciudadanos que fueron víctimas de violencia, por lo que contarán con el derecho de recibir atención y protección legal , siendo de esta manera trasladados a centros médicos por las lesiones presentadas con ayuda del Ministerio Público.

Si bien, la evidencia presentada puede apuntar a la presencia de un héroe anónimo, por parte de las autoridades no se ha confirmado o desmentido esta versión de los hechos; es por ello que las indagaciones siguen en pie, para determinar la identidad de la persona responsable, así como valorar los posibles crímenes de los que se les acusa a las víctimas.