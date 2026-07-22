'El Mayo' Zambada llegó a pensar que lo aventarían del avión, ¿por qué?

En el transcurso de la audiencia en la que se dictó la sentencia al narcotraficante, su abogado también aclaró que su cliente presentaba cierto temor desde que fue trasladado a tierras estadounidenses. Es por esto que a continuación te explicamos a qué se debió.

¿Sentencia de ‘El Mayo’?

De forma reciente se sostuvo una audiencia de imputación, donde el juez Brian Cogan habría sentenciado a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a cumplir una cadena perpetua, además del decomiso de una cantidad total de 15 mil millones de dólares, estimados a partir del volumen de drogas traficadas, su valor actual en el mercado y el flujo del lavado de dinero.

Esta cantidad supera a la orden dictaminada en contra de Joaquín Archivaldo ‘El Chapo’ Guzmán Loera con una diferencia de 2 mil 400 millones de dólares, esto debido a que también está reflejado el tiempo en el que Zambada habría operado el Cartel de Sinaloa sin la compañía de su exsocio luego de su captura en el año 2016, habiendo distribuido por lo menos 1 millón 500 mil kilogramos de sustancias como cocaína, heroína y fentanilo.

A pesar de los cargos impuestos de culpabilidad por la dirección de una organización criminal, y por participar en actividades de carácter ilícito del crimen organizado, su defensor, llamado Frank Pérez, aseguró que el gobierno norteamericano no tendría forma de obtener dicho monto confiscado, debido a que no se identificó ninguna propiedad o bien a su nombre.

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¿A qué se debió su temor?

Así mismo, el litigante a cargo del capo mexicano aclaró, por medio de una entrevista por parte del medio de comunicación ‘Milenio’, que su cliente contaba con un miedo bastante prominente por no llegar con vida durante su viaje hacia los Estados Unidos.

Afirmó que Joaquín Guzmán López, mejor conocido como ‘El Güero Moreno’ habría sido, presuntamente, el principal responsable de secuestrarlo y trasladarlo directamente a territorio estadounidense, debido a que, previo al vuelo, lo habría llevado a una habitación, donde sería arrojado al suelo, dejándolo desorientado.