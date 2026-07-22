Abogado de ‘El Mayo’ Zambada asegura que EU no podrá confiscar los 15 mil mdd del capo

Recientemente se ha dictado una sentencia a dicho capo, en conjunto al decomiso de una cantidad de dinero significativa, sin embargo, el defensor asegura que no será viable el cobro monetario. Pero: ¿A qué se debe esto, y cuál fue la condena impuesta?, aquí te lo explicamos.

¿En qué consiste la sentencia?

En el transcurso del pasado lunes 20 de julio del 2026, el juez Brian Cogan ha sentenciado a cadena perpetua al narcotraficante cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en conjunto a la confiscación de 15 mil millones de dólares por la Justicia de los Estados Unidos.

Esto debido a dos declaraciones principales de culpabilidad en contra del capo mexicano lo cuales consisten en: haber sido partícipe en la dirección de una organización con fines criminales frente al Distrito Este de Nueva York, y por formar parte de las actividades del crimen organizado frente al Distrito Oeste de Texas. Dichos cargos generaron órdenes de decomiso independientes de 15 mil millones de dólares pero concurrentes, por lo que el monto no se duplicará.

El juez Cogan firmó la orden de decomiso, la cual cuenta con condiciones precisas y detalladas del pago. En este documento se menciona que los fondos solicitados sólo podrán ser entregados por medio de giro postal o un cheque bancario que esté certificado a nombre del Servicio de Marshals de los Estados Unidos, debiendo enviarse por medio del servicio de entrega nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito este de Nueva York, con los números del expediente anotados en este.

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¿Qué hay del decomiso?

A pesar de lo que se mencionó previamente, el abogado del capo, de nombre Frank Pérez, con 2 años de experiencia como defensor y detective de narcóticos en Dallas, Texas, aseveró que el gobierno norteamericano difícilmente podrá hacerse de la exorbitante cantidad confiscada, debido a que no han logrado identificar ninguna propiedad o bien a su nombre.

Cabe aclarar que dicha cifra no es correspondiente a ningún saldo, inmueble u otro bien decomisado de ‘El Mayo’, en cambio, se trata de una estimación judicial, calculada a partir del volumen de las sustancias psicotrópicas traficadas, el valor de mercado de dichas sustancias, y el flujo del lavado de dinero, esto en el transcurso de décadas de indagación.