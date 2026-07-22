Multa de 'El Mayo' será mayor a la de 'El Chapo' por esta razón

Hace algunos días se dió a conocer que Ismael 'El Mayo' Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos; a esto se le suma el pago de un decomiso de 15 mil millones de dólares, cifra que supera la impuesta a Joaquín "El Chapo" Guzmán, que supera los 12 mil 600 millones de dólares.

Esto fue parte del acuerdo de culpabilidad aceptado por 'El Mayo', quien se declaró culpable por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico. La orden fue emitida por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Por esta razón la multa de 'El Mayo' será mayor a la de 'El Chapo'

La diferencia entre las multas impuestas a 'El Mayo' está relacionada al tiempo que permaneció al frente del Cartel de Sinaloa, por lo que las ganancias que las autoridades estadounidense le atribuyen corresponden a casi cuatro décadas de operaciones delictivas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que al permanecer más años en activo en la organización criminal que 'El Chapo' quien fue detenido en México en 2016 y sentenciado en Estados Unidos tres años más tarde. Además que 'El Mayo' nunca fue detenido por las autoridades por las autoridades mexicanas mientras lideraba las operaciones del grupo delictivo.

¿Cómo pagará Ismael 'El Mayo' Zambada el decomiso a Estados Unidos?

La orden de decomiso indica, que los 15 mil millones de dólares podrán cobrarse con cualquier bien que pertenezca a Zambada García, hasta donde alcancen sus recursos. El documento señala que la medida será vinculante para sus sucesores, herederos, administradores, beneficiarios o cualquier persona que reciba bienes procedentes de su patrimonio.

El fallo obliga a Ismael Zambada a colaborar con el gobierno estadounidense, en cuanto a la realización de las transferencias de sus bienes y firmar los documentos necesarios para concretar el decomiso. La disposición continuará vigente, incluso aunque alguno de los involucrados se declare en banca rota.

Al día de hoy, las autoridades estadounidense no han informado sobre activos localizados a su nombre en Estados Unidos, ni se han dado más detalles del como podrían recuperarse aquellos que se encuentre en México.