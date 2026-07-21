¿Se quemó tu tele en un apagón? Cómo hacer que CFE pague tus electrodomésticos

En muchas ocasiones, las alteraciones en el suministro de energía eléctrica pueden provocar que los electrodomésticos terminen por dejar de funcionar, no obstante, el principal proveedor de electricidad en México cuenta con un trámite para este tipo de circunstancias. A continuación te lo explicamos.

¿Pago por daños de los electrodomésticos?

Como es de esperarse, a muchas familias mexicanas les ha sucedido que, luego de un apagón repentino o por irregularidades en el voltaje de la infraestructura, aparatos electricos de uso cotidiano como televisiones, refirgeradores o microondas dejan de funcionar tras reestablecerse el servicio.

Sin embargo, no es necesario desechar los equipos, debido a que la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un programa especializado en el que lo usuarios pueden reclamar la reparación de sus pertenencias dañadas, o, en cambio, solicitar la reposición monetaria, y lleva por nombre 'Pago por daño a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos'.

A pesar de ser un trámite gratuito, cabe resaltar que la compensación no es de carácter automático, debido a que el personal técnico de la dependencia gubernamental debe someter a revisión el equipo afectado para comprobar que su daño se haya derivado de una falla en la provisión de electricidad. De ser positivo, se podrá proceder a la reparación o reembolso equivalente al precio del electrodoméstico.

Te puede interesar: ¿Paneles solares para pagar menos luz? Cuándo sí convienen en México y cuándo no tanto.

¿Cómo se procede al trámite?

El procedimiento para el pago por daño a instalaciones, equipos o aparatos eléctricos comienza desde que el afectado reporta el caso a la dependencia, ya sea por medio del Centro de Atención a Clientes, o por medio de una llamada telefónica, marcando al número 071. Para esto será indispensable llenar un formulario en el que se incluen los datos del servicio, fecha, hora y la causa que produjo el daño.

Una vez el formulario para el trámite se haya completado exitosamente, es cuestión de esperar la visita del equipo técnico de la CFE, quienes se encargarán de evaluar la instalación o aparatos dañados y, derivado de esto, dar un dictamen del reporte.

De tratarse de un caso en el que se comprobó que la causa del daño se debió por inconsistencias en el servicio, la propia Comisión hará expresa la solicitud de documentos que acrediten que el solicitante sea el dueño, por lo que se sugiere contar con la factura o ticket de compra del electrodoméstico para proceder a su reparación o indemnización.