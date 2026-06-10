CFE: Apagón por 3 horas en inauguración del Mundial 2026; aquí las zonas afectadas el 11 de junio

A tan solo un día comenzar la nueva iteración del evento futbolístico más esperado del año, algunas comunidades recibirán temporalmente la suspensión del servicio de suministro de energía eléctrica. Pero, ¿a qué se debe esto, cuánto tiempo va a durar así y cuáles serán las localidades afectadas?

¿Cuándo se dará el corte y cuánto durará?

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que realizará un corte temporal en el servicio de electricidad a través del municipio de Huitzilac, en la entidad federativa de Morelos, siendo programado para el día jueves 11 de junio de 2026.

Esto fue anunciado por la propia dependencia gubernamental a través de un comunicado oficial, siendo que el motivo detrás de esta decisión repentina radica en la realización de múltiples labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica de la zona.

No obstante, la suspensión del suministro tendrá una duración mayor a 3 horas, contemplándose hasta un total de 5 horas y media, ya que en el mismo comunicado hacen mención del horario en el que se empezará con la labores, siendo a partir de las 10:00 horas, finalizando a las 15:30 horas del día, coincidiendo, desafortunadamente, con la inauguración del Mundial 2026.

Te puede interesar: ¿A partir de cuántos recibos con adeudos, la CFE te corta la luz?

¿Qué zonas se verán afectadas?

Continuando con la información compartida por la CFE, estas serán las comunidades que no contarán con el servicio durante el transcurso del día, y por ende, podrían perderse del arranque del evento futbolístico más grande del año:

Barrio de la Cruz

Coajomulco

Fraccionamiento Montebello

Guayachuala

Montecasino

Rancho Huitzilac

Real Montecasino, sección poamonte

Real Montecasino

Sierra Encantada