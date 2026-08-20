Profeco: ¿Tus documentos están retenidos por adeudo en escuela privada? Así puedes reportarlo

A la fecha, no se han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quejas relacionadas con el regreso a clases, en torno a descuentos o promociones en útiles escolares, uniformes, servicios, cobros no señalados en instituciones privadas o por retención de documentos.

En el caso de las instituciones privadas, José Carlos Arellano Banda, director del organismo, indicó que hay algunas disposiciones que se deben tomar en cuenta, en caso de adeudos no se debe aplicar la retención de documentos.

Hay prohibiciones y restricciones que las escuelas deben respetar. Reiteró que no se pueden retener documentos oficiales, como actas o boletas, por falta de pago.

Tampoco se puede exhibir o avergonzar a los estudiantes por adeudos. El servicio escolar se puede suspender solo después de acumular tres o más meses de adeudo en colegiaturas, sin afectar los derechos académicos previamente adquiridos.

Otra de las recomendaciones es verificar el registro de validez oficial de estudios de la escuela ante la SEP y la clave de incorporación, además de consultar por anticipado los costos totales correspondientes al pago de inscripción, reinscripción y colegiaturas fijas.

Las personas deben elegir libremente dónde comprar útiles o uniformes, incluso cuando la institución sugiera algún establecimiento, ya que esto forma parte de los derechos de los consumidores.

En cuanto a las colegiaturas, no pueden aumentar durante el ciclo escolar, a menos que la mayoría de los padres de familia lo apruebe.