Tras denuncia, clausuran de manera temporal puesto de elotes en Plaza de Armas

En operativo la tarde de este viernes 14 de agosto, autoridades municipales de salud y de inspección, clausuraron puesto de elotes “El Yiyo” en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Durango, tras denuncia por malas prácticas de higiene e incumplimiento de reglamento.

La Dirección de Salud Pública Municipal, informó que se detectó que el puesto tenía una salsa casera con hongos y esporas en el interior, salsas caducadas y un garrafón de agua con lama.

Anteriormente ya se había encontrado que no contaba con certificados médicos , ni con el dictamen de protección civil para el uso de anafre y tanque de gas, por lo que se había aplicado un acta que se turnó al Juzgado Cívico, por lo que se determinó la clausura temporal.

En el lugar se realizó el llenado de las actas para después proceder a la colocación de los sellos de clausura, el propietario retiró el puesto junto con su mercancía.

En la Comisión de Actividades Económicas se determinara en votación si el puesto podrá renovar su permiso o no para el siguiente trimestre.