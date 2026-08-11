¡Le llueven críticas! Diputado de Morena regala hule negro a familias para las lluvias

Gracias a la temporada de lluvias, un diputado de Morena ha comenzado a dirigir una campaña de donativos para apoyar a las familias de Sinaloa; sin embargo, este acto ha desatado polémica en las redes.

Apoyo en temporada de lluvia

El diputado morenista del Distrito 03 en Sinaloa, César Ismael Guerrero Alarcón, ha publicado en sus redes sociales la campaña que ha llevado a cabo para apoyar a las familias vulnerables durante la época de lluvias.

En esta campaña, se ha dedicado a entregar material en el municipio de Ahome, el cual se trata de rollos de hule negro , cuyo propósito es el de proteger las casas para evitar daños por filtración de agua en el techo de las edificaciones.

Su publicación de Facebook se ve acompañada de múltiples fotografías, donde se aprecia al diputado posando con las familias que ha apoyado mediante su iniciativa, junto al siguiente texto:

«En esta temporada de lluvias, lo más importante es estar cerca de nuestra gente. Sumamos nuestro granito de arena con la entrega de hule negro para apoyar a las familias que lo necesitan. Seguimos trabajando y acompañando a nuestra comunidad.» Declaró en la publicación.

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Reacción de las redes sociales

La publicación de las fotografías en las redes sociales de Guerrero Alarcón el día 10 de agosto provocó múltiples tipos de reacciones en los internautas de Facebook, siendo en su mayoría negativas.

De acuerdo con los usuarios, el material entregado y el insuficiente apoyo percibido no es congruente con el salario mensual de 100 mil pesos del que goza el político de Morena , además de tachar sus actos como una falta de respeto hacia los problemas que enfrenta la población de Ahome.

Estos motivos ocasionarían que la publicación se llenara de críticas y de comentarios con tintes humorísticos e irónicos, de entre los cuales destacan los siguientes:

«El chiste se cuenta solo».

«Se pasó de verdura jajaajaj».

«Según el ya quedo bien jajaja».

«Es neta ???? No le dará vergüenza subir está foto ????».

«Invertimos 500 mil pesos en apoyo para las comunidades en temporadas de lluvia: El apoyo:».

«Se supone que es ganar votos no espantarlos».