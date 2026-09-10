Trailero termina en brutal choque mientras escuchaba la canción 'A esa gran velocidad' | VIDEO

En redes sociales se dió a conocer un video que sin duda generó asombro a los internautas, al mostrar el momento extacto en el que un chófer de trailer sufre un impactante choque mientras en el momento del percance escuchaba la famosa canción "A esa gran velocidad" de la agrupación mexicana El Haragán Y Cía.

El video rápidamente acaparó la atención de bastantes usuarios en redes sociales. De acuerdo con la información el accidente habría ocurrido la noche del lunes 7 de septiembre en la carretera Janos-Agua Prieta, la cual se ubica entre Chihuhua y Sonora.

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Trailero choca mientras escuchaba una canción de El Haragán

El video difundido en redes sociales, fue captado por la cámara de seguridad la cual estaría ubicada al interior de la cabina del conductor. En el momento de la escena se puede escuchar al trailero el cual cantaba la canción.

El trágico momento se da cuando la canción llega al verso "A esa gran velocidad, un impacto sería fatal", para después terminar efectuarse el choque de la unidad con un camión que se volcó e invadió el carril.

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Conductor perdió la vida en el lugar del accidente

Según los reportes, el conductor del camión perdió la vida después del accidente y debido a la gravedad del violento impácto de las dos unidades de transporte. Lo cual sin duda acentúa más los riegos que los conductores de transporte en carretera corren día a día.

El video generó la consternación entre los usuarios que sin duda se soprendieron por la coicidencia entre la frase de la canción y el momento del accidente. Sin duda personas, mostraron sus condolencias por el accidente el cual causó conmoción en redes sociales.

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