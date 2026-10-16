Tras amenaza del martes, aseguran hoy una réplica de arma a alumno de la Secundaria 67 en Durango

Una réplica de arma fue asegurada a un alumno de la Escuela Secundaria número 67 durante este viernes 16 de octubre, situación que generó la intervención de personal del plantel educativo en la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información preliminar, el objeto fue localizado en posesión de uno de los estudiantes, por lo que se procedió a su aseguramiento para evitar cualquier situación que pudiera representar un riesgo dentro de las instalaciones escolares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias en las que fue detectada la réplica, ni los motivos por los cuales el estudiante la llevó al centro educativo.

Te podría interesar: Tras amenaza, más de la mitad de alumnos faltaron a clases en la Secundaria #67

Asimismo, se desconoce si el hecho fue reportado a las corporaciones de seguridad o si la situación quedó bajo la atención de las autoridades escolares, quienes deberán determinar las medidas correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se obtenga mayor información sobre lo ocurrido, así como las acciones que se implementarán para prevenir situaciones similares dentro del plantel educativo.