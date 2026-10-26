Tras fuga en Jardines de Durango, ¿qué hacer si detectas olor a gas?

Una fuga de gas puede sorprender a cualquiera dentro de su casa, mientras realiza compras o al transitar por la calle. En esos momentos, saber cómo responder resulta fundamental, pues algunas acciones cotidianas pueden aumentar el peligro.

La emergencia registrada en el fraccionamiento Jardines de Durango, donde una tubería de gas natural fue perforada durante trabajos y se evacuó Soriana Jardines, recordó que estos incidentes también pueden ocurrir fuera de las viviendas.

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Ante una situación similar, las recomendaciones de Protección Civil se concentran en tres prioridades: evitar fuentes de ignición, retirarse del área de riesgo y solicitar ayuda desde un lugar seguro.

Protección Civil

¿Qué hacer si la fuga está en la calle?

Si el escape proviene de una tubería en la vía pública, aléjate del punto afectado. No te acerques para revisar el daño, tomar fotografías o grabar videos, ni intentes detener la salida de gas.

Respeta los acordonamientos y permite el paso de los vehículos de emergencia. Si conduces, evita aproximarte a la zona, pues el calor del motor y las posibles chispas representan fuentes de ignición.

En caso de encontrarte dentro de un comercio que deba ser evacuado, sigue las indicaciones del personal y de los cuerpos de emergencia. No retrases la salida para terminar compras o recuperar objetos.

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Si huele a gas dentro de casa

No enciendas ni apagues luces, no conectes ni desconectes aparatos eléctricos y evita fumar, utilizar encendedores o producir cualquier flama. Accionar un interruptor puede generar una chispa.

Tampoco enciendas ventiladores o extractores para intentar dispersar el gas. Evita utilizar el celular dentro del área afectada; realiza las llamadas cuando estés en un sitio seguro.

Si la llave de paso está accesible y puedes cerrarla sin exponerte, hazlo. Puedes abrir manualmente puertas y ventanas al salir, siempre que esto no retrase la evacuación.

Cuando el olor sea intenso o escuches el escape, la prioridad es salir. No recorras las habitaciones buscando el origen ni permanezcas dentro intentando resolver el problema.

¿A dónde reportar una fuga?

Una vez fuera del área de riesgo, llama al 911. Proporciona la ubicación precisa, referencias que faciliten la llegada de los cuerpos de emergencia y una descripción de lo que observaste.

Si hay personas que necesitan ayuda para evacuar, informa al operador y sigue sus instrucciones. No vuelvas a entrar a una zona peligrosa para intentar un rescate sin equipo ni capacitación.

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No regreses porque dejó de oler

Que el olor disminuya no significa que el lugar ya sea seguro. Espera a que los servicios de emergencia autoricen el regreso a la vivienda, negocio o zona evacuada.

Tampoco intentes tapar tuberías, ajustar conexiones o realizar reparaciones improvisadas. Si el gas se incendia, aléjate y deja la intervención a los especialistas.

Después de una fuga en una instalación doméstica, la revisión y reparación deben quedar en manos de personal capacitado antes de volver a utilizarla.