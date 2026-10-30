Tras jueves lluvioso en Durango, ¿cómo será el clima HOY viernes 30 de octubre?

Entre lluvias y frío, el clima en gran parte del país ha estado marcado por condiciones contrastantes en las últimas semanas, y con la aproximación de un nuevo frente frío a México, ¿cómo estará el clima en Durango HOY viernes 30 de octubre?

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para este viernes 30 de octubre, un canal de baja presión sobre el noroeste de México, en combinación con la inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en entidades del noroeste y norte del país.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias y chubascos en distintas regiones del territorio nacional.

Estas condiciones se extenderán hacia el occidente, oriente, centro, sur y sureste de México, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Asimismo, el SMN mantiene bajo vigilancia el desplazamiento de un nuevo frente frío, el número 4 de la temporada, el cual ingresará sobre el noroeste del país.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada de este viernes se esperaban temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde prevalecerá un ambiente muy frío, mientras que en las partes más elevadas podrían registrarse condiciones gélidas.

Para el transcurso de la tarde, se pronostica un ambiente cálido en gran parte del estado, aunque en las regiones serranas se mantendrán temperaturas templadas. Asimismo, se prevé cielo nublado durante buena parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan intervalos de chubascos en Durango, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros. Estas lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas.

Respecto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

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Clima en Durango capital

El SMN señalaba que este viernes la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 8 y 10 grados centígrados, que conforme avance el día subirá hasta alcanzar una máxima de 24 a 25 grados, alrededor de las 15:00 a las 17:00 horas.

A diferencia del clima registrado en las últimas horas, para este viernes se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, y sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital duranguense.

Sobre el viento, se espera que este viernes se registre una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta una mínima de alrededor de 10 grados.