Tras operativo en El Bosque, localizan dos vehículos con reporte de robo

Luego del operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional en el residencial El Bosque, al sur de la ciudad de Durango, durante la mañana de este miércoles fueron localizados dos vehículos que presuntamente cuentan con reporte de robo.

Como El Siglo de Durango informó de manera oportuna, la tarde-noche del martes se registró una fuerte movilización de elementos federales en dicho fraccionamiento, ubicado sobre la salida a Mezquital. De manera extraoficial, trascendió el aseguramiento de armas, cargadores, municiones, droga y dinero en efectivo.

Según información recabada por este medio de comunicación, aproximadamente a las 09:00 horas de este miércoles 9 de septiembre, la Guardia Nacional reportó ante la Fiscalía General del Estado de Durango el hallazgo de dos automóviles sobre Circuito del Bosque, cerca de Bosques de Robles, dentro del mismo residencial.

Una de las unidades localizadas es un automóvil de la marca Mercedes-Benz, color gris, del cual se verificó el número de serie y se estableció que contaba con reporte de robo.

En el mismo sitio fue encontrado un segundo vehículo, de la marca Audi, color morado, que tras la revisión correspondiente también habría resultado con reporte de robo, por lo que ambas unidades quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades federales no han presentado un balance completo de lo asegurado, por lo que se espera que posteriormente se amplíe la información sobre estas acciones.