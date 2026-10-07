Tras robos y vandalismo, Cáritas suspende por tiempo indefinido sus contenedores de ropa en Durango

Los contenedores destinados a recibir donaciones de ropa para Cáritas del Guadiana permanecen fuera de servicio en la ciudad de Durango y, hasta el momento, no existe una fecha anunciada para que vuelvan a operar.

La suspensión ocurre semanas después de que la organización alertara sobre robos y actos de vandalismo registrados en estos depósitos, problemática que incluso provocó el retiro de uno de ellos.

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Desde hace varios días, Cáritas mantiene un aviso dirigido a la población en el que informa que sus contenedores se encuentran fuera de servicio debido a trabajos de reparación y remodelación.

“Por el momento, te pedimos no depositar ropa ni dejar bolsas o donaciones afuera de los contenedores”, señala la organización.

Aunque Cáritas no atribuyó directamente la actual suspensión al vandalismo, la medida ocurre después de los daños y robos que la propia asociación había reportado anteriormente.

Robos ya habían afectado los contenedores

En septiembre, El Siglo de Durango dio a conocer los problemas que enfrentaba este programa debido a personas que sustraían las prendas depositadas por ciudadanos para apoyar a familias en situación vulnerable.

Uno de los casos ocurrió en el contenedor instalado en las inmediaciones de Alsuper Francisco Villa, donde se reportó que personas habían forzado la estructura e incluso ingresaban al depósito para sacar la ropa.

Ante esta situación, Cáritas determinó retirar aquel contenedor, mientras otros puntos continuaron recibiendo donaciones.

Ahora, los contenedores de ropa de la asociación permanecen fuera de servicio mientras se llevan a cabo trabajos de reparación y remodelación. El aviso no establece cuánto tiempo durarán estas labores ni proporciona una fecha para la reanudación del servicio, por lo que la suspensión se mantiene por tiempo indefinido.

FB: Cáritas del Guadiana

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¿Dónde se puede donar ropa?

La suspensión de los contenedores no significa que Cáritas haya dejado de recibir prendas.

Mientras estos puntos permanecen inhabilitados, las donaciones deberán entregarse únicamente en las oficinas de Cáritas del Guadiana, ubicadas en bulevar Felipe Pescador número 202, entre Ramírez y Castañeda, en la ciudad de Durango.

El horario de recepción es de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

La asociación pidió especialmente evitar dejar bolsas, ropa u otras donaciones afuera de los contenedores mientras permanezcan fuera de servicio y agradeció a la ciudadanía continuar apoyando su labor.