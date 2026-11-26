A pesar de que la pobreza laboral disminuyó en Durango durante el último año, tres de cada 10 habitantes todavía no cuentan con ingresos suficientes para comprar la canasta alimentaria.

Los datos oficiales refirieron además, que el ingreso laboral por persona cayó 3.4 por ciento en un solo trimestre, al pasar de tres mil 216 a tres mil 108 pesos.

De acuerdo con el reporte de Pobreza Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al tercer trimestre de 2026 el porcentaje de población en esta condición bajó de 33.4 a 30.7 por ciento entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de este año; una reducción de 2.7 puntos.

Sin embargo, la cifra estatal se mantuvo ligeramente por encima del promedio nacional, que fue de 30.5 por ciento.

El dato más reciente también mostró un retroceso en el ingreso laboral real por persona, pues entre el segundo y el tercer trimestre de 2026 disminuyó 108 pesos. En la comparación anual, la caída fue de 0.7 por ciento, equivalente a 23 pesos menos por persona, pese a que el ingreso promedio de hombres y mujeres ocupados registró aumentos.

El comportamiento tampoco fue igual en todas las actividades económicas, debido a que mientras nueve de los 11 sectores reportaron incrementos en sus ingresos promedio, el de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca tuvo la mayor caída, con 9.4 por ciento, equivalente a 455 pesos menos.

La masa salarial, es decir, el total de ingresos laborales de las personas ocupadas, aumentó dos por ciento en el comparativo anual, al pasar de cinco mil 401 a cinco mil 509 millones de pesos. No obstante, este crecimiento no evitó la reducción trimestral del ingreso por persona ni que 30.7 por ciento de la población permaneciera por debajo del nivel necesario para adquirir alimentos con sus ingresos laborales.