INEGI: Sube a 4 mil 884 pesos la línea de pobreza urbana, en julio de 2026

En julio de 2026, una persona que vive en una zona urbana necesitó ingresos mensuales de al menos cuatro mil 884 pesos para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, mientras que en el medio rural el monto requerido fue de tres mil 494 pesos, de acuerdo con la actualización de las Líneas de Pobreza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que, en comparación con julio del año pasado, la Línea de Pobreza por Ingresos aumentó 3.5 por ciento en las zonas urbanas y 2.9 por ciento en las rurales, variaciones que se ubicaron ligeramente por encima y por debajo, respectivamente, de la inflación anual nacional, que en ese mismo periodo fue de 3.1 por ciento.

En lo que corresponde a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que únicamente considera el costo de la canasta alimentaria, el ingreso mínimo mensual se ubicó en dos mil 545.72 pesos por persona en el ámbito urbano y en mil 894.69 pesos en el rural.

Estos montos registraron incrementos anuales de 3.8 y 2.0 por ciento, respectivamente.

El INEGI detalló que los productos con mayor incidencia en el aumento del costo de la canasta alimentaria fueron los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, la papa y la cebolla, tanto en las zonas rurales como urbanas, aunque con mayor impacto en el medio rural.

En el caso de las líneas de pobreza que incorporan tanto alimentos como bienes y servicios, además del encarecimiento de la canasta alimentaria también influyeron los incrementos en el transporte público y en los servicios de educación, cultura y recreación

Las Líneas de Pobreza son el referente monetario utilizado para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir los bienes y servicios considerados básicos y constituyen uno de los principales indicadores para la medición de la pobreza multidimensional en México.